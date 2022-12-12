Книжки мовою ворога - на допомогу ЗСУ. В одній із черкаських шкіл організували акції збору макулатури, щоб гроші від переробки направити на підтримку нашим воїнам. У пріоритеті - література російською мовою.

Учні долучились до збору і за тиждень знесли до навчального закладу вже кількасот кілограмів книжок. Більше про ініціативу - у наступному сюжеті.

Десятирічна Іванна показує, що принесла із домашніх книжкових полиць. Тут кілька казок і енциклопедій, усі - російською мовою. І це нині критерій, через який школярка відправляє видання на макулатуру.

Іванна Тітаренко, школярка:

Я сказала батькам, шо я не хочу держати в себе в кімнаті на поличах, а зараз я люблю "Пригоди Тома Соєра","Лісову школу", багато українськиї книжок читаю, російські я вже не читаю.

Наввипередки стоси книг несуть і старшокласники. Учні різних класів влаштували змагання - хто більше принесе макулатури.

Анастасія Самелюк, школярка:

Ми плануємо зібрати класом 100 кг макулатури, поки шо зібрали лише 80, та ми не зупиняємось.

Оголосили акцію збору макулатури на підтримку наших воїнів у цьому навчальному закладі тиждень тому.

Назар Томащук, школяр:

Ми не читаємо російської літератури, я вважаю, шо взагалі це тепер не потрібно читати літературу ворожнечої країни.

Допомагають і батьки учнів. Звільнені полички від російських книжок планують заповнити українськими виданнями.

Вікторія Клименко, мати двох школярів:

В мене діти володіють вільно і російською, і українською мовами, але як на мене, хай краще володіють спокійно державною без зайвих вражень.

У школі такій ініціативності радіють. Ідея акції виникла після того, як самі вирішили позбутись роійськомовної літератури, її раніше у шкільній бібліотеці було до 70%, проте тепер смаки молоді кардинально змінились.

Ірина Обертась, бібліотекарка школи:

Більшість дітей не хочуть спілкуватись російською, читати російською, патріотичні такі, натхненні, інтереси дітей дуже змінились.

Акція зі збору макулатури триватиме ще кілька тижнів. Виручені гроші передадуть волонтерам для наших захисників.