Книжки мовою ворога - на допомогу ЗСУ: в одній із черкаських шкіл організували акції збору макулатури [ Редагувати ]
Книжки мовою ворога - на допомогу ЗСУ. В одній із черкаських шкіл організували акції збору макулатури, щоб гроші від переробки направити на підтримку нашим воїнам. У пріоритеті - література російською мовою.
Учні долучились до збору і за тиждень знесли до навчального закладу вже кількасот кілограмів книжок. Більше про ініціативу - у наступному сюжеті.
Десятирічна Іванна показує, що принесла із домашніх книжкових полиць. Тут кілька казок і енциклопедій, усі - російською мовою. І це нині критерій, через який школярка відправляє видання на макулатуру.
Іванна Тітаренко, школярка:
Я сказала батькам, шо я не хочу держати в себе в кімнаті на поличах, а зараз я люблю "Пригоди Тома Соєра","Лісову школу", багато українськиї книжок читаю, російські я вже не читаю.
Наввипередки стоси книг несуть і старшокласники. Учні різних класів влаштували змагання - хто більше принесе макулатури.
Анастасія Самелюк, школярка:
Ми плануємо зібрати класом 100 кг макулатури, поки шо зібрали лише 80, та ми не зупиняємось.
Оголосили акцію збору макулатури на підтримку наших воїнів у цьому навчальному закладі тиждень тому.
Назар Томащук, школяр:
Ми не читаємо російської літератури, я вважаю, шо взагалі це тепер не потрібно читати літературу ворожнечої країни.
Допомагають і батьки учнів. Звільнені полички від російських книжок планують заповнити українськими виданнями.
Вікторія Клименко, мати двох школярів:
В мене діти володіють вільно і російською, і українською мовами, але як на мене, хай краще володіють спокійно державною без зайвих вражень.
У школі такій ініціативності радіють. Ідея акції виникла після того, як самі вирішили позбутись роійськомовної літератури, її раніше у шкільній бібліотеці було до 70%, проте тепер смаки молоді кардинально змінились.
Ірина Обертась, бібліотекарка школи:
Більшість дітей не хочуть спілкуватись російською, читати російською, патріотичні такі, натхненні, інтереси дітей дуже змінились.
Акція зі збору макулатури триватиме ще кілька тижнів. Виручені гроші передадуть волонтерам для наших захисників.
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