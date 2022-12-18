Ірина Суслова благає врятувати життя маленької Насті!

За 2 тижні ми зібрали 321 тисячу доларів. Залишилось 29 тисяч, щоб врятувати дитину. Будь ласка, особисто прошу долучіться, хто скільки може, кожні 200 грн дадуть шанс на порятунок.

В дитини рак крові, ізраїльська клініка взялася за лікування та сума непідйомна. 2 тижні тому назад я також думала , що це нереально, та 321 тисяча вже на рахунку! Залишилось 29! Будь ласка, долучіться. Остання надія!

Реквізити картки мами:

‌✔️Приват гривня

Пєшкурьова Марія

‌5457082291351646

✔️Приват долар$

‌Пєшкурьова Марія

‌4149629331604231

IBAN:UA583052990262096400941198130

✔️Приват євро€

‌Пєшкурьова Марія

‌5168745023139816

IBAN:UA283052990262096400941198185

✔️Monobank

‌Пєшкурьова Марія

‌4441114451655250

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