Маленька Настя потребує термінової допомоги: мама просить врятувати дитину [ Редагувати ]
Ірина Суслова благає врятувати життя маленької Насті!
За 2 тижні ми зібрали 321 тисячу доларів. Залишилось 29 тисяч, щоб врятувати дитину. Будь ласка, особисто прошу долучіться, хто скільки може, кожні 200 грн дадуть шанс на порятунок.
В дитини рак крові, ізраїльська клініка взялася за лікування та сума непідйомна. 2 тижні тому назад я також думала , що це нереально, та 321 тисяча вже на рахунку! Залишилось 29! Будь ласка, долучіться. Остання надія!
Реквізити картки мами:
✔️Приват гривня
Пєшкурьова Марія
5457082291351646
✔️Приват долар$
Пєшкурьова Марія
4149629331604231
IBAN:UA583052990262096400941198130
✔️Приват євро€
Пєшкурьова Марія
5168745023139816
IBAN:UA283052990262096400941198185
✔️Monobank
Пєшкурьова Марія
4441114451655250
✔️PayPal
(волонтер)
073-072-99-18 Маша мама Насті, вся інформація перевірена. Її сторінка.
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