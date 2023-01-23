Страждання українського народу тривають надто довго. путін повинен швидше програти, а Україна - отримати для цього усі інструменти. Таку заяву Борис Джонсон зробив під час візиту на Київщину, цитує колишнього прем'єра видання The Guardian.

Візит Бориса Джонсона до Києва став неочікуваним. Його ніхто не анонсував. Чому британський політик вирішив раптово приїхати? Де побував, з ким зустрівся? Розкаже Ярина Марків.

Борис Джонсон знову неочікувано, знову в Україні! У день Соборності експрем'єр Британії та вірний друг відвідав міста-герої Київщини, а потім, на Банковій, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон, експрем'єр великої Британії:

Я бачив Бучу, бачив Бородянку. А ще ми проїздили повз Гостомель. Я бачив ліс, наслідки бойових дій. Це жахливо, жахливо. І таке продовжується щодня. Я зроблю все, що зможу. Справді зроблю. Дякую.

У постраждалих жителів Бучі та Бородянки - Джонсон розпитував про злочини загарбників і все нотував.

Це неймовірно коли ти повертаєшся сюди і знову починаєш працювати. Чи населення повернулося? 60% людей повернулося.

А вже у Києві політики обговорили ситуацію на передовій, підготовку до "саміту миру", який планують провести у лютому - там сподіваються просунутися у реалізації формули миру президента Зеленського. Глава держави подякував Джонсону за підтримку на саміті в Давосі.

Борис Джонсон, експрем'єр Великої Британії:

На чому ми маємо фокусуватися - це на тому, щоби підтримувати Україну і надати Володимиру Зеленському інструменти. Те, що йому потрібно, щоб закінчити цю роботу. І вони переможуть. Дайте їм танки! Дайте танки!

На саміті в Давосі - Борис Джонсон став почесним громадянином Києва.

Про це жартома згадав напередодні й президент - візитуючи із Джонсоном університет Шевченка.

Володимир Зеленський, президент України:

В мене лише одне питання? Чому ви особливий громадянин Києва? Я не особливий громадянин. Укрзалізниця. В мене немає особливого потяга на Укрзалізниці. Ну звичайно я жартую, ви великий друг України, Борис. Із самого початку цього повномасштабного вторгнення, російської агресії був поряд з нами, я дуже гордий цим і ви бачите як народ Україні, як всі тебе люблять! Ми не забудемо ніколи твоєї підтримки, що ти для нас зробив. Дуже дякую!

Джонсон не розгубився й у свою чергу пообіцяв:

Борис Джонсон, експрем'єр Великої Британії, член британського парламенту:

Коли ви приїдете до Лондона, я сподіваюсь, навзаєм ви станете почесним громадянином і отримаєте безкоштовний проїзд - це зекономить багато грошей для вас. Британський народ підтримує вас на 100% на 1000%. Слава Україні!

Велика Британія - один з найпослідовніших союзників України. Лондон надає Києву всебічну підтримку у протистоянні російській агресії - не лише зброєю та технікою, але й навчаннями тисяч українських військових.

І правильний ритм задав саме Борис Джонсон. До речі, він єдиний світовий лідер, який за час повномасштабного вторгнення побував в Україні чотири рази - політик тричі приїжджав до Києва у статусі глави уряду.

Вперше - у квітні. Тоді Джонсон прогулявся центром столиці, зустрів прихильників і навіть отримав подарунок:

В Бородянке, на шкафчике стояли вот такие вот петушки, остались... Я хотела бы их подарить.

Потім британський прем'єр був з візитом в Україні у червні.

Втретє він побував у Києві на День Незалежності. А ще Бориса Джонсона обожнюють українці. Йому дякують за підтримку на білбордах, на честь нього відкривають паби, в Укрзалізниці в політика - навіть є свій особистий потяг - Boris Express - адже саме цим транспортом британець завжди їде до України. Його крилаті фрази - увіковічують в топонімах - (його ім'я вже носить вулиця на Закарпатті) - й піснях:

Добрий день, еврібоді.

Адже Борис Джонсон - вчиться розмовляти українського. І у нього - непогано виходить.