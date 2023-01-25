Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі в $50 тисяч міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради. Про це повідомляє пресс-служба мера НАБУ.

Посадовці зажадали 100 тис. дол. США за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу їх викрили.

Корупціонерам повідомили про підозру.

Ім'я мера-хабарника традиційно не називається, однак "Думская" стверджує, що затриманий міський голова міста Рені Ігор Плєхов. За даними видання, його та депутата міськради везуть до Києва.

Нагадаємо, днями НАБУ затримало на хабарі в $400 тисяч заступника міністра інфраструктури Лозинського.