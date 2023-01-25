Мера міста Рені та депутата місцевої ради затримали на хабарі в $50 тисяч [ Редагувати ]
Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі в $50 тисяч міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради. Про це повідомляє пресс-служба мера НАБУ.
Посадовці зажадали 100 тис. дол. США за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу їх викрили.
Корупціонерам повідомили про підозру.
Ім'я мера-хабарника традиційно не називається, однак "Думская" стверджує, що затриманий міський голова міста Рені Ігор Плєхов. За даними видання, його та депутата міськради везуть до Києва.
Нагадаємо, днями НАБУ затримало на хабарі в $400 тисяч заступника міністра інфраструктури Лозинського.
по темі
Кабінет міністрів України 22 січня звільнив Василя Лозинського, затриманого на хабарі в $400 тисяч, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков
Національне антикорупційне бюро провело обшуки та затримало на хабарі в $400 тисяч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського
В Одесі правоохоронці затримали одного з організаторів схеми вимагання хабарів за отримання кваліфікаційних документів моряка. Зловмисника затримали в Одесі під час одержання чергового траншу у сумі $1100. Під час затримання зловмисник спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, однак був зупинений оперативниками
Правоохоронці затримали заступника голови Одеської обласної військової адміністрації на хабарі. За $35 тис. чиновник обіцяв "відмазати" підлеглого від тюрми. Його затримали при одержанні авансу в розмірі $27 тис. та передачі цих грошей своєму водію в будівлі облдержадміністрації
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення включити історичний центр Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини та список всесвітньої спадщини під загрозою