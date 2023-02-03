Над США військові помітили ймовірну шпигунську повітряну кулю, яка була помічена над західними штатами.

Представники оборонного відомства заявили, що вони впевнені, що аеростат належить Китаю. Востаннє його бачили над штатом Монтана.

Військові проаналізували, що шпигунський об’єкт пролетів над Алеутськими островами Аляски через Канаду, перш ніж з’явитися над містом Біллінгс у Монтані, повідомили представники США. Про це повідомляє BBC.

Канада теж заявила, що помітила за непізнану повітряну кулю на великій висоті, але не змогла ідентифікувати країну-виробника. Канада тісно співпрацює із США, спостарігаючи за шпигунським аеростатом.

ВПС навіть підготували винищувачі F-22 на випадок, якщо Білий дім накаже збити об'єкт. Але в останній момент військові вирішили не збивати кулю.

Політ над ядерними об’єктами США

Монтана – це дуже малонаселений штат. Але він є домом для однієї з трьох ядерних ракетних шахт на базі ВПС "Мальмстром". Тому появу шпигунської повітряної кулі над ядерним об’єктом США розцінили як потенційну загрозу. Вірогідно аеростат літав над конфіденційними місцями для збору інформації.

Але генералітет порадив Білому Дому не вживати протиповітряних засобів оборони проти повітряної кулі через небезпеку, яку падаючі уламки можуть становити для людей на землі.

Офіційні особи утрималися від надання інформації про точні розміри повітряної кулі, але назвали її "значною". Роздута куля була видна пілотам навіть з дуже великої відстані. Американські ЗМІ порівнюють аеростат з розміром трьох автобусів.

Повітряна куля також не становила загрози для цивільної авіації, оскільки вона була значно вище висоти, яку використовують комерційні авіалінії.

Як повідомляє військове відомство США, це не перший випадок появи подібних аеростатів над США. Але останній небезпечний тим, що протримався довше всіх.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли, як СБУ затримала агента Кремля, який шпигував за HIMARS.

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