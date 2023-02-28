росія не відновлюватиме участь у договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Sky News.

Він заявив, що "ставлення колективного Заходу" до росії на чолі зі США має змінитися.

"Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої", - заявив спікер путіна.

Пєсков додав, що підтримка України боєприпасами з боку НАТО означає, що вона "діє єдиним блоком уже не як наші умовні противники, а як вороги".