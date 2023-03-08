Модернізація задля економії. На Черкащині одна з громад повністю відмовилася від газу для опалення. Там відремонтували частину тепломережі, встановили твердопаливні котли і гріються лише дровами. І навіть самі заготовляють частину палива. Для цього мають новітні апарати для перероблювання і сушіння. Усе показали нашій знімальній групі.

Сучасний світлий та просторий клас - це не єдина перевага школи у цій громаді. Приміщення ще й тепле, попри усі складнощі цієї зими, кажуть вчителі.

Надія Шимина, вчителька:

У нас 19 градусів, у школі доволі тепло і комфортно, звичайно коли є перебої зі світлом трішки прохолодніше, але всі дітки і ми до цього готові, маємо теплий одяг і вдягаймось трішки тепліше.

Школа відмовилась від опалення газом однією із перших у громаді. І головна причина - економія.

Наталія Красюк, директорка опорного навчального закладу:

Це і дорого було, і не завжди нам вистачало цього газу, приблизно на рік ми прорахували, протопивши один сезон, що нам потрібно від 200 до 250 кубів дров, це набагато дешевше ніж ми спалювали близько 200 кубів газу.

Ще один плюс - можливість регулювати температуру.

Анатолій Нещадим, кочегар:

Сьогодні я наложив два возики, температура щас 65, бо надворі тепло, не таку велику температуру січас даємо, а як діти приїжджають - 60, 80, щоб у зданії було тепло, діти роздіваються.

Загалом у громаді вже відмовилися від газу десять соціальних закладів - усе використовують твердопаливні котли. Частину дров закуповують, частину заготовляють самостійно. На щепу переробляють залишки після санітарної рубки у лісосмугах та у селі.

Нині мають і експериментальні установки для сушіння щепи. Для роботи пристроїв навіть електрика не потрібна.

Сергій Смалько, голова Шевченківської сільської ради:

Там стоїть система зеркал, яка направляє сонячні промені, як сонечко виходить його видно, нагріває стінку контейнера, піднімаючи температуру і за рахунок цього проходить сушка.

Після сушки з деревини робитимуть брикети. Щоб економія згодом була ще відчутнішою, довелося замінити котли і відремонтувати частину теплотраси.

Сергій Смалько, голова Шевченківської сільської ради

Це склало десь 1 млн 800 тисяч - це вартість виконання цих робіт, але це того варто, бо десь майже удвічі ми знизили витрати дров. Буквально минулого року ми останню газову котельну заглушили і на сьогоднішній день жодного куба газу наші установи соціальної сфери не використовують.

Відмова від газу у цій громаді була поступовою - працювали над цим із 2015-го. А цьогоріч фіксують значну економію витрат на опалення. А найголовніше, кажуть у громаді, незалежність в ухваленні рішень, коли починати і закінчувати опалювальний сезон.