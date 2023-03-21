Росіяни з Су-35 вдарили ракетами по Одесі: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні, 21 березня, росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі. В результаті обстрілу пошкоджено будинок та декілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.
"Ворог здійснив ракетний удар по Одеській області. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря", - повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.
Він додав, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено. Проте внаслідок російського обстрілу частково пошкоджено цивільний будинок.
"Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - додав Крук.
по темі
Служба безпеки в Одесі затримала двох інформаторів російських спецслужб. Зловмисники розвідували для ворога позиції ППО та переміщення українських військових
Їхні будинки розбивають ворожі снаряди, але люди ремонтують оселі. Бізнес працює на межі кризи, але двері для відвідувачів не закриває ні на день. Понад 10 тисяч родин постраждало від обстрілів окупантів.
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ракетну загрозу рф з моря
Минулося без жертв, але вибухом пошкоджено з десяток будинків і ресторан. Зараз триває ліквідація наслідків удару. На місці працюють комунальники та рятувальники. Там побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Її репортаж - далі.
Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека удару залишається високою