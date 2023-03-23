Західні країни мають готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки перспектив щодо його врегулювання поки що не видно. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Guardian.

Він назвав бойові дії в Україні "війною на виснаження".

На думку Столтенберга, росія не планує мирного результату конфлікту. Він також закликав нарощувати виробничі потужності для постачання боєприпасів та озброєнь в Україну.

Поточна норма витрати боєприпасів вище, ніж поточна швидкість виробництва.

Як зазначив генсек НАТО, військова допомога, що постачається на даний момент, спрямована на проведення контрнаступу України. Говорячи про постачання американських винищувачів F-16, він сказав, що "рішення не ухвалене".

Пентагон обіцяв допомогти Україні провести контрнаступ навесні. Газета Bild із посиланням на провідних аналітиків НАТО повідомляла, що метою контрнаступу українських збройних сил стане перерізання наземного сполучення росії з Кримом.