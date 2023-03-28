У Польщі жорстоко побили двох українців: момент побиття потрапив на камери [ Редагувати ]
У Польщі у місті Лодзь стався напад групи невідомих на двох братів з України. Обидва були жорстоко побиті, і їм знадобилася медична допомога. Поліція розшукує хуліганів, основним мотивом яких була саме ксенофобська складова.
Про це передали в Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки на Facebook-сторінці.
Кричущий випадок стався близько півночі з суботи на неділю в районі Гурна. Брати Андрій та Павло, які проживають у Польщі вже кілька років і працюють у садівницькій фірмі, поверталися додому з клубу через парк.
"Вони чули крики групи п'яних та агресивних молодих чоловіків, але не думали, що вони спрямовані на них", - йдеться у публікації.
Компанія з 10-12 осіб наздогнала братів і почала сипати образами, поводилася дуже агресивно. На адресу хлопців лунали вигуки "Ми вас ненавидимо! Ви з України, повертайтесь додому!"
Коли Павло намагався заспокоїти хуліганів і розповів, що тут живе давно і "місцевий", зловмисники почали з жорстоко бити кулаками та ногами, коли брати впали на землю.
Зазначимо, що зловмисники нічого не вкрали, не вимагали грошей чи цигарок, а просто напали на українців суто через ксенофобію.
Внаслідок побиття в Андрія зламана щелепа та ребро, хлопець залишиться у лікарні ще на кілька тижнів. У Павла - синці, забиття нирок, зламаний зуб.
"Поліція розшукує винних. Навколо місця події розміщено кілька камер спостереження. Винним загрожує до 3 років позбавлення волі", - повідомили представники Центру.
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