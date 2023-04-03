Перший загін добровольців штурмової бригади "Лють" із Волині поїхав на бойове злагодження (відео) [ Редагувати ]
Перший загін добровольців штурмової бригади "Лють" із Волині поїхав на бойове злагодження. Протягом кількох місяців бійці посилено готувалися. Опановували все - від основ медицини до стрільби з міномета та володіння іншими видами озброєнь. Серед штурмовикиів - і досвідчені бойові офіцери, і люди без досвіду. Тому декого з них довелося навчати фактично з нуля. Як збиралися нацгвардійці на бойове злагодження і хто іх проводжав? Дивіться далі.
Максимові - 18. Він - наймолодший боєць у волинській роті штурмової бригади "Лють". Служитиме медиком.
Максим, боєць штурмової бригади "Лють":
Я чекав того моменту, коли мені буде 18, щоб поїхати туди і побороти ту всю нечисть. Медиком, поклик серця. В Україні війна, сидіти вдома не сильно хочеться. Хочеться допомагати хлопцям там.
Хлопця проводжає кохана дівчина Софія.
Софія, подруга добровольця:
Єдине, що скажу - це важко. А так - я вірю, що повернеться і все.
Серед поліцейських, які долучилися до підрозділу "Лють" - багато досвідчених правоохоронців. Ці чоловіки побували у найгарячіших точках. Частина бійців - колишні спецпризначенці роти "Світязь", які вирішили перейти до нового штурмового підрозділу.
Юрій Харчук, боєць штурмової бригади "Лють":
Служба почалася ще в 2014 році з Вуглегірська і так вона продовжувалася до цих пір. А зараз які завдання буде ставити керівництво - такі завдання і будемо виконувати. Зараз пройдемо злагодження. Сім'ї треба захищати. В мене вдома син, йому буде через 6 днів 6 років. Заради них ми живемо, заради них ми стараємося, нашу батьківщину потрібно захищати, щоб це не передати нашим дітям, щоб ми закінчили це раз і назавжди.
Бойового офіцера Юрія Столярчука проводжає дружина Дарина з дітьми.
Дарина, дружина поліцейського:
Це вже в нас не перший, це вже третій раз. В нас вже два рази в 2014 році чоловік їздив. Так, звикла, підтримую і горджуся.
Юрій - один із керівників підрозділу штурмовиків. Каже: у волинські роті всі бійці добре навчені та мотивовані.
Юрій, боєць штурмової бригади "Лють":
Всі їдуть перемагати. Ми не прощаємося, ми їдемо працювати трохи на іншій території, але ми повернемося, це обов'язково.
Скільки поліцейських штурмової бригади їдуть на бойове злагодження - не кажуть. Головне - усі вони усвідомлюють, навіщо прийшли в "Лють".
Андрій Котюк, офіцер штурмової бригади "Лють":
Має бути кулак. Якщо люди будуть згуртовані, як кулак - тоді удар буде сильним. Тобто, від кожної людини буде залежати, від її вмінь, від її навчань, властивостей, можливостей - вже буде вирішуватися питання взводу.
Усі бійці волинської роти штурмової бригади "Лють" разом з іншими підрозділами продовжать підготовку в регіонах, що ближче до лінії фронту. А коли буде наказ - виконуватимуть завдання з деокупації й зачистки звільнених від росіян українських територій.
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