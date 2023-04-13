Окупантам не вдалось захопити по плану Донбас до 31 березня. Частково зараз російські війська в резерві. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Не вдалось до 31 березня захопити російським військам Донбас. Ці плани зірвані українськими силами оборони. Зараз помітно, що частково російські війська розташовані таким чином, що частина з них задіяна в подальшому по інерції. Це атаки вже по інерції російських військ та вагнерівців. Помітно, що частково інші російські війська знаходяться у невеликій частині в резерві, готуючись до оборони або готують оборонні рубежі.Відтак ми можемо засвідчити, що російський наступ на сході поступово захлинається", - заявив Мусієнко.

Він додав: "Далі за логікою війни мають бути наступні речі: перехід в контрнаступ українських військ і відсунення, знищення ворога з позицій або фаза підготовки, затяжної фази боротьби. Щось з цього. Але тут варто уникати якихось прогнозів, адже ця підготовка потребує часу".

Також Мусієнко розповів, що саме потрібно українцям для контрнаступу.

"По-перше, досить було сказано про часові рамки. Ми повинні ставитись до цього дещо умовно. Нам потрібно для контрнаступу 4 елементи: наявність зброї, особливо далекобійної, великої кількості засобів ураження, яка даватиме можливість зносити ворога, його логістику, склади і укріплені позиції. Друге - підготовлення належним чином кількості резервів, які зараз прибувають з країн НАТО. Третє - погодні умови і четверте - це безпосереднє рішення командування про застосування військ. Тоді можливе проведення контрнастпупу. Нам потрібні засоби далекобійного ураження і авіація, щоб наносити потужні удари", - зазначив він.

Мусієнко також розповів про поставку боєприпасів і наскільки є серйозна з ними проблема.

"Постачання боєприпасів дуже важливо вже зараз, не лише для контрнаступу. Ми використовуємо їх у великій кількості для оборони. Нам потрібно їх по декілька тисяч на добу, щоб стримувати натиск ворога. А щоб вести наступальні дії - ще більше. Наша потреба є більшою, ніж мільйон снарядів, про які ми домовились із нашими партнерами. Європа дійсно запускає виробництво зброї, як і США. Нарощення помітно. В чому виникла зараз проблема? Є позиція Франція, яка наполягає у тому, що більша кількість снарядів цих боєприпасів має бути закуплена виключно в країнах ЄС", - додав керівник Центру військово-правових досліджень.