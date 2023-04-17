У Німеччині зіткнулися бронеавтомобілі армії США [ Редагувати ]
У понеділок, 17 квітня, у Німеччині зіткнулося кілька військових автомобілів армії Сполучених Штатів. Унаслідок події постраждали семеро військовослужбовців. Про це повідомляє Der Spiegel.
Інцидент стався в Баварії недалеко від міста Амберг. За первинною інформацією, отриманою від поліції, внаслідок аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із них серйозно.
У ДТП потрапили чотири військові автомобілі з колони. За інформацією видання, йдеться про броньовані автомобілі армії США.
Автомагістраль було закрито в напрямку Чехії. Причини аварії поки що не відомі.
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