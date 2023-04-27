Так звані "друзі" путіна невдоволені діями хазяїна кремля: чи можливий переворот (відео) [ Редагувати ]
Про глобальні зміни у своїй країні розмірковують і в російській еліті. Так звані "друзі" путіна і його довірені особи настільки сильно невдоволені діями хазяїна кремля, що обговорюють це вже відтрито. Тож, чи можливий палацовий переворот? І хто здатен розхитати трон? Яна Танчак розповість.
Яна Танчак, кореспондентка:
Ледь не кожного тижня ми чуємо від російської еліти про тотальний розпач і усвідомлення, що на росію чекає безпросвітний морок. Памʼятаєте скандальну розмову російського міліардера Фархада Ахмедова з відомим музикальним продюсером Йосифом Пригожиним?
Ахмедов: Но, как так, я не знаю? Начать. Не закончить. Обос*аться. Так зачем начать было?
Пригожин: То, что они говорят, что против них воюют те, се, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту *уйню. Он сам себя в это загнал. Честно говоря, ну б*ядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы на*уй. Все равно страну отдал бл**ь, считай.
Раніше Ахмедов - неодноразово дорікав на "зовнішніх ворогів" росії та підігрував кремлівській пропаганді. Пригожин - був "довіреною особою" путіна під час президентських виборів, підтримав анексію Криму, і визнання сепаратистів на Донбасі....Інший Пригожин - Євген - очільник ПВК "Вагнер" - теж вже відкрито радить російській владі закінчувати "спеціальну військову операцію.
Євген Пригожин, глава ПВК "Вагнер":
Для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися на тих територіях, які вже є.
Є ще один аудиозапис, який напередодні зʼявився в ЗМІ - це начебто приватна розмова мільярдера, який займає 38 місце в списку Форбс росії, Романа Троценка зі своїм знайомим - ймовірно бізнесменом Миколою Матушевським. В ній співрозмовники критикують владу і самого путіна.
Роман Троценко, бізнесмен:
Как может жить и развиваться страна, где идеологией является зарабатывание бабок и задача сохранение власти одной группой людей?
Микола Матушевський, бізнесмен:
И пасти стадо. Сделать во-первый из людей стадо, что уже сделали и пасти, и разьединить.
Роман Троценко, бізнесмен:
Это ничем хорошим не может закончится. Это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать и так далее на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет.
І що це - як не початок бунту еліт? В своєму нещодавньому інтервʼю РБК- Україні начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що заколот можливий.
Кирило Буданов, очільник ГУР:
Варіанти трансферу влади вони розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти. Це абсолютно інше для нас питання. Чи може "дворцовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите. Максимум - скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде.
Щоб прибрати путіна - потрібен доступ до тіла. Але коло наближених до нього людей обмежене, кажуть політологи.
Володимир Фесенко, політолог:
путіна охороняє не фсб, не військові, охороняє федеральна служба охорони фсо і це фактично путінська спецслужба, його особиста, в якої є теж там різні функції контролю, звʼязку і так далі. Не фсб його охороняє, ну це ще з Єльцина почалося створення такої спеціальної особливої президентської спецслужби і це люди, які віддані путіну. Кажуть, що взагалі напряму з путіним спілкуються лише декілька осіб, а всі інші спілкуються онлайн або бачать його на якихось там церемоніальних заходах, от як було послання президентам федеральних зборів. Тому навіть якщо у когось є бажання скинути путіна, мало того, що вони бояться зробити і дуже треба домовлятися формувати там якусь коаліцію для цього, але це ще технічно організаційно складно.
Але чи наважиться хтось таки піти проти очільника кремля?
Тарас Загородній, політолог:
Вся політика Сполучених Штатів і союзників якраз полягає в тому, щоб створити передумови для палацового перевороту в російській федерації. Саме тому вони не включили всіх олігархів до цих санкційних списків, тобто вони залишають простір для деяких олігархів, тобто показуючи що у вас є вихід, є можливості, вирішуйте це питання. Для того, щоб показати, що всі серйзно налаштовані на це, у них був запроваджений ордер на видачу путіна. Тобто показали, що ніяких перемовин особисто з путіним не буде і оголосили фактично конкурс серед російських олігархів на тому, хто першим видасть путіна та отримає амністію.
Військові навряд чи скинуть путіна, вони політично слабкі в росії - кажуть політологи. Втім, за деяких передумов, варіанти можливі.
Володимир Фесенко, політолог:
Варіант якогось перевороту зміни влади, він можливий лише або в умовах різкого послаблення фізичного, або психологічного послаблення путіна. Ну коли він там умовно проходить якісь медичні процедури, стан здоровʼярізко погіршується. І як це було свого часу зі Сталіним. Вот в цей момент да, кремлівська верхівка почне активно діяти і почне ділити владу або домовлятися хто і як керуватиме росією. Далі ось це один можливий варіант. Іншийваріант - це теж обговорюється, якщо раптом путіну прийде в голову така ненормальна ідея почати ядерну війну, в якій загине і росія, і більша частина тих, хто його охороняє, його оточення і взагалі це вже буде не життя після цього, і шо робити? Цим людям, які мають виконувати цей наказ? Вот тоді так, теж може бути варіант, коли наказ або не будуть виконувати, або буде спроба його усунути.
Але справа в тому, що попри невдоволення, путіна в росії таки бояться, але українських військових там бояться більше.
Тарас Загородній, політолог:
Памʼятаєте, напередодні війни, коли він збирав той радбез - ми ж побачили абсолютно гливких, ялових людей, які просто бояться путіна і він там відчуває себе як цар і бог. І ці люди спроможні на якісь дії, но за таких обставин,коли вони будуть упевнені в повному успіху. Ну в принципі це такий процес ерозії влади путіна, він вже почався після Херсона, коли навіть значна частина російської еліти зрозуміла, що війна програна. А тепер каталізатором можуть бути тільки дії українського війська, його успішні дії.
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