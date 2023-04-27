Про глобальні зміни у своїй країні розмірковують і в російській еліті. Так звані "друзі" путіна і його довірені особи настільки сильно невдоволені діями хазяїна кремля, що обговорюють це вже відтрито. Тож, чи можливий палацовий переворот? І хто здатен розхитати трон? Яна Танчак розповість.

Яна Танчак, кореспондентка:

Ледь не кожного тижня ми чуємо від російської еліти про тотальний розпач і усвідомлення, що на росію чекає безпросвітний морок. Памʼятаєте скандальну розмову російського міліардера Фархада Ахмедова з відомим музикальним продюсером Йосифом Пригожиним?

Ахмедов: Но, как так, я не знаю? Начать. Не закончить. Обос*аться. Так зачем начать было?

Пригожин: То, что они говорят, что против них воюют те, се, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту *уйню. Он сам себя в это загнал. Честно говоря, ну б*ядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы на*уй. Все равно страну отдал бл**ь, считай.

Раніше Ахмедов - неодноразово дорікав на "зовнішніх ворогів" росії та підігрував кремлівській пропаганді. Пригожин - був "довіреною особою" путіна під час президентських виборів, підтримав анексію Криму, і визнання сепаратистів на Донбасі....Інший Пригожин - Євген - очільник ПВК "Вагнер" - теж вже відкрито радить російській владі закінчувати "спеціальну військову операцію.

Євген Пригожин, глава ПВК "Вагнер":

Для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися на тих територіях, які вже є.

Є ще один аудиозапис, який напередодні зʼявився в ЗМІ - це начебто приватна розмова мільярдера, який займає 38 місце в списку Форбс росії, Романа Троценка зі своїм знайомим - ймовірно бізнесменом Миколою Матушевським. В ній співрозмовники критикують владу і самого путіна.

Роман Троценко, бізнесмен:

Как может жить и развиваться страна, где идеологией является зарабатывание бабок и задача сохранение власти одной группой людей?

Микола Матушевський, бізнесмен:

И пасти стадо. Сделать во-первый из людей стадо, что уже сделали и пасти, и разьединить.

Роман Троценко, бізнесмен:

Это ничем хорошим не может закончится. Это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать и так далее на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет.

І що це - як не початок бунту еліт? В своєму нещодавньому інтервʼю РБК- Україні начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що заколот можливий.

Кирило Буданов, очільник ГУР:

Варіанти трансферу влади вони розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти. Це абсолютно інше для нас питання. Чи може "дворцовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите. Максимум - скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 30-ті роки, пам'ятаєте? Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде.

Щоб прибрати путіна - потрібен доступ до тіла. Але коло наближених до нього людей обмежене, кажуть політологи.

Володимир Фесенко, політолог:

путіна охороняє не фсб, не військові, охороняє федеральна служба охорони фсо і це фактично путінська спецслужба, його особиста, в якої є теж там різні функції контролю, звʼязку і так далі. Не фсб його охороняє, ну це ще з Єльцина почалося створення такої спеціальної особливої президентської спецслужби і це люди, які віддані путіну. Кажуть, що взагалі напряму з путіним спілкуються лише декілька осіб, а всі інші спілкуються онлайн або бачать його на якихось там церемоніальних заходах, от як було послання президентам федеральних зборів. Тому навіть якщо у когось є бажання скинути путіна, мало того, що вони бояться зробити і дуже треба домовлятися формувати там якусь коаліцію для цього, але це ще технічно організаційно складно.

Але чи наважиться хтось таки піти проти очільника кремля?

Тарас Загородній, політолог:

Вся політика Сполучених Штатів і союзників якраз полягає в тому, щоб створити передумови для палацового перевороту в російській федерації. Саме тому вони не включили всіх олігархів до цих санкційних списків, тобто вони залишають простір для деяких олігархів, тобто показуючи що у вас є вихід, є можливості, вирішуйте це питання. Для того, щоб показати, що всі серйзно налаштовані на це, у них був запроваджений ордер на видачу путіна. Тобто показали, що ніяких перемовин особисто з путіним не буде і оголосили фактично конкурс серед російських олігархів на тому, хто першим видасть путіна та отримає амністію.

Військові навряд чи скинуть путіна, вони політично слабкі в росії - кажуть політологи. Втім, за деяких передумов, варіанти можливі.

Володимир Фесенко, політолог:

Варіант якогось перевороту зміни влади, він можливий лише або в умовах різкого послаблення фізичного, або психологічного послаблення путіна. Ну коли він там умовно проходить якісь медичні процедури, стан здоровʼярізко погіршується. І як це було свого часу зі Сталіним. Вот в цей момент да, кремлівська верхівка почне активно діяти і почне ділити владу або домовлятися хто і як керуватиме росією. Далі ось це один можливий варіант. Іншийваріант - це теж обговорюється, якщо раптом путіну прийде в голову така ненормальна ідея почати ядерну війну, в якій загине і росія, і більша частина тих, хто його охороняє, його оточення і взагалі це вже буде не життя після цього, і шо робити? Цим людям, які мають виконувати цей наказ? Вот тоді так, теж може бути варіант, коли наказ або не будуть виконувати, або буде спроба його усунути.

Але справа в тому, що попри невдоволення, путіна в росії таки бояться, але українських військових там бояться більше.

Тарас Загородній, політолог: