Ліси під водою. Під час весняного водопілля на Черкащині постраждали не лише населені пункти та фермерські угіддя. Збитки від великої води рахують і лісівники. До частини територій навіть не можуть дістатись, подекуди вода сягає метра. Чим це шкодить деревам, дізнавалась наша знімальна група.

Лише так тепер можна пройти до лісу там, де раніше могла проїхати машина.

Шляхи до частини лісових насаджень вже понад два тижні відрізані великою водою.

Ігор Міщенко, головний лісничий філії "Золотоніське лісове господарство":

На жаль, ми зараз туди не можемо дістатись - по відстані далеко брести. Якимось водним транспортом теж ми не можемо, але зараз обходимо краї лісів і хочемо побачити наскільки високий рівень води.

Масштаби підтоплень фахівці показують на картах.

А от збитки можна буде оцінити лише після того, як вода зійде.

Ірина Васюра, кореспондентка:

Найбільше шкоди від водопілля молодим насадженням сосни, від перезволоження дерева можуть повністю загинути.

Ігор Міщенко, головний лісничий філії "Золотоніське лісове господарство":

Вже вони стоять з 12 квітня тут у воді. Підтоплення чимале, за останні роки я такого не памятаю. Всі дерева у воді. Якшо, яке дерево слабше, воно може вивалиться з коренем після цього.

Найбільше під загрозою саме соснові насадження, а от мішані ліси стійкіші до витівок стихії. Втім, якщо дерева стоятимуть у воді понад сорок днів - біди не уникнути.

Олена Лістрова, інженер з лісових культур філії "Золотоніське лісове господарство":

Звичайно, це буде всихання не тільки лісових культур, а взагалі лісу. Звичайно, можуть потім виникати й генерації шкідників, бо для них це теж сприятливі умови: тепло, волога. Можуть бути й масові осередки хвороб.

Шкідливою може бути й сама вода, бо ж дорогою до лісів через поля вона змивала усі добрива, а ще поглинала смітники, компостні та вигрібні ями. Втім, поки що значних перевищень небезпечних сполук у воді екологи не фіксують.

Сергій Поліщук, перший заступник керівника Державної екологічної інспекції Центрального округу:

Коли вимивається гумус, відбувається процес споживання кисню. Ми зараз зафіксували збільшення споживання кисню. Кризовий моніторинг показав, що перевищень по інших забруднюючих речовинах немає, ні по фосфатах, ні по нітратах, ні по нітритах, ні по завислих речовинах, ні по хлоридах перевищень немає.

Лише тепер рівень води починає поступово знижуватись.