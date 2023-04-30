Престижну нагороду на міжнародному конкурсі IPA отримав фотохудожник із Закарпаття. Це далеко не перша премія Михайла Дороговича за час війни. Митець має відповідальну місію - показувати світу Україну та українців. Що успішно і робить останні 25 років.

На світлинах - а це здебільшого портрети - відомі та цікаві особистості. Хто цього разу у його об'єктиві - бачила Ірина Ковальчук.

Фотороботи Михайла Дороговича - це про людину і про відвертість! Фокус на енергетиці героя, тому нейтральний фон.

Цього разу в об'єктиві - відомий українець!

Це рок-співак Вова Гейзер, фронтмен гурту "Шабля" зі своєю піснею "Браття Українці", що стала гімном визвольної боротьби українців ще під час АТО.

Вова Гейзер, фронтмен гурту "Шабля":

Він дуже хороша людина, дуже талановита. Ця людина визнана на увесь світ. Те, що він робить, це просто фантастика! Я пишаюся тим, що з ним працюю! Його місія - робити добро!

Працюю на одну фотографію - каже Михйло Дорогович про свою творчість.

Михайло Дорогович, фотохудожник:

Ви відчуєте це! Коли будуть готові фотографіъ. Тут все від світла. Студія дає змогу зняти тільки його, відібрати все зайве, сконцентруватися на його портреті. Хочу його передати, його характер, його енергію.

Митець експериментує, доки не відчує: краще зробити годі.

Михайло Дорогович, фотохудожник:

Супер! Світло пішло! Все! Дякую вам гарно за співпрацю.

Закінчується творчий процес - вдома. Тут майстер обирає найкращі, гідні конкурсів кадри. За чверть століття фотохудожник отримав чимало нагород світового рівня.

Михайло Дорогович, фотохудожник:

На міжнародних фотоконкурсах, таких як IPA, Токіо, премія "Муза Нью-Йорку", Будапешт. Від платинових нагород до золотих, одним словом було цікаво!

А під час війни - ще й дуже важливо.

Михайло Дорогович, фотохудожник:

І виставку я в замку зробив під час війни "Відомі та цікаві особистості", і "Культурний етнос Закарпаття". Особливо важливо показати нашу автентичність, показати нашу культуру, наші різнонаціональні етнічні групи.

Нагороди для фотохудожника - це стимул рухатися далі.

Михйло Дорогович, фотохудожник:

Воно тебе заставляє не здаватися. Це мої особисті творчі проєкти, які можна сказати на ентузіазмі - вони не приносять мені фінансового задоволення, але вони приносять мені задоволення - це для душі!

Ось одна з останніх найпрестижніших нагород!

Михйло Дорогович, фотохудожник:

Це у нас Нью-Йорк, "Photographers in the World", 2022, срібний призер у категорії "Люди-культура". Це така вагома нагорода. Є в мене і більше - вона зараз в дорозі.

Мова про премію конкурсу IPA - це такий собі фотоОскар.

Михайло Дорогович, фотохудожник:

Статуетка платиновий переможець премії "Муза". Це фотографія Літус Тетяни - "Життя на протезі". Це одна з фотографій, яка має найбільше нагорд.

Фотохудожник усвідомлює свою місію - його очима світ бачить Україну.