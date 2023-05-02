Німеччина допомагає українським бійцям готуватися до контрнаступу: деталі [ Редагувати ]
Німеччина допомагає українським бійцям готуватися до контрнаступу. Місцеві ЗМІ повідомляють - на базах Бундесверу нині проходять підготовку наші спецпризначенці.
Якщо про навчання українських танкістів чи артилеристів міністерство оборони Німеччини повідомляло публічно, то про підготовку спецпризначенців - офіційної інформації немає взагалі. Цю новину оприлюднило видання "Bild" - найпопулярніший таблоїд країни, який, здається, має свої джерела у всіх структурах. Посилаючись на надійних інформаторів, журналісти повідомляють - наразі на базах Бундесверу тренуються спецпризначенці з України. Їх готують до контрнаступу.
Скільки українських спецпризначенців навчаються у Німеччині, де саме і коли вони прибули - видання не повідомляє. Утім, відомо, що бійців готують до ведення локальних та міських боїв. Вочевидь, ці навички будуть потрібні для звільнення окупованих росією міст та селищ. Крім того, за даними "Bild" українців вчать атакувати противника, який окопався та виживати в тилу ворога.
Скільки усього українських військових пройшли чи проходять підготовку в Німеччині - теж точно невідомо. Утім, мова йде про чотиризначні цифри. Німці вже підготували артилеристів для роботи з гаубицями 2000 та екіпажі, які тепер на "ти" з танками "Леопард-2". А на минулому тижні у Німеччину прибули бійці, які вивчатимуть нюанси іншої моделі – "Леопард-1".
У Німеччині українці будуть знайомитися і з американськими танками "Абрамс". Вже у травні на одну із баз Бундесверу прибуде броня із Сполучених Штатів. У навчаннях, які проводитимуть американські інструктори, візьмуть участь кілька сотень українських танкістів. Тривалість курсу - 10 тижнів. Щойно екіпажі будуть готові, Вашингтон обіцяє доправити в Україну понад 30 одиниць броньованої техніки.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Ми прискорили терміни поставки танків Abrams, щоб забезпечити Україну бронетехнікою в найближчі місяці. Танки, які українці використовуватимуть для навчання, прибудуть в Німеччину в найближчі кілька тижнів. І це величезний прогрес.
Тим часом, Україна отримала від Німеччини вже другий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T. Це надсучасна система, якої ще навіть немає на озброєнні Бундесверу. IRIS-T може вражати усе, що літає - від безпілотників до крилатих та балістичних ракет. На відстані до 40 і на висоті до 20 кілометрів. Загалом німці пообіцяли передати нам чотири такі комплекси.
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