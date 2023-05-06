На сайті Work.ua фіксується понад 82 тисячі вакансій, що є фантастичним відновленням ринку праці. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко.

"Завдячуючи нашим захисникам, які дають нам можливість працювати і розвиватись, ми вже навчились працювати в умовах війни. Економіка теж працює, бізнес розвивається і створює нові робочі місця. Наразі ми вже маємо понад 82 тисячі вакансій, що є фантастичним відновленням ринку праці. До повномаштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій. Під час вторгнення кількість вакансій впала більш ніж в 10 разів. Але наразі ми маємо дуже велике зростання", - зазначив Пилипенко.

Він додав: "Результати квітня показали дуже цікаву тенденцію. Найбільше роботи у Київській області звісно, але у п'ятірці були зміни саме у квітні. З 3 на 2 місце перейшла Дніпропетровська область, спустивши Львівську і в п'ятірку вперше вийшла Харківська область".