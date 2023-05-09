Тримач замість протеза. Реабілітолог зі Львова розробив конструкцію для пацієнтів, які втратили обидві руки. Завдяки спеціальному фіксатору людина може самостійно їсти ложкою та виделкою, чого не просто зробити з механічним протезом. Сам тримач доволі простий як у розробці, так і у використанні.

Про користь механізму розкаже Христина Гашенко.

За столом у їдальні одного із реабілітаційних центрів Львівщини Роман із дружиною та донькою. Для чоловіка його родина не лише підтримка, але й неабияка допомога у побуті.

Механічний протез Роман отримав 3 тижні тому. Після ворожого обстрілу у Бахмуті захисник залишився без обох рук.

Роман Махновський, військовослужбовець Збройних сил України:

Така механіка - просто роздвигаються пальці. Ось можу взяти серветку, можу взяти бутилку неважку. Вона слабо заживає все одно, такого важкого я нічого не можу взяти.

Аби самостійно поїсти Роман знімає механічний протез. Дружина Юлія допомагає одягнути - інший механізм.

Роман Махновський, військовослужбовець Збройних сил України:

Оце ми намотуємо, щоб не сповзала, бо воно сповзає, якби вся рука була однакової товщини, то вона б не сповзала, а так там товщ, а там тонша, воно сповзає.

На куксі у Романа невелика пов'язка із дерев'яним тримачем. Всередині конструкції кріпиться виделка.

До тримача прикріпити можна будь-який столовий прибор. Головне, у ньому зробити спеціальні отвори.

Роман Махновський, військовослужбовець Збройних сил України:

Перші рази було не звично, а зараз уже звик, уже як рукою своєю.

Користуватись тримачем Роман навчився швидко. Тепер за столом чоловік майже не залежить від сторонньої допомоги.

Роман Махновський, військовослужбовець Збройних сил України:

І мені простіше, і дружині простіше. Не треба мене там годувати. А так приходиться і мене годувати, і собі їсти, іще й малій всім помагати. А так сам.

Допомога рідних потрібна лише…

Юлю, розламай мені м'ясо.

Юлія Махновська, дружина Романа:

М'ясо помагаю йому, хліб буває даю.

Схожий тримач для столових приборів декілька тижнів тому Роману пропонували іноземці.

Юлія Махновська, дружина Романа:

Там була липучку, зажим був, і насадки були. Воно трималось погано, він пробував і погано було. А це ж як закріпиш, то може наколоти щось.

Львівський тримач розробив місцевий реабілітолог разом зі своїми батьком-інженером. Медик щодня працює із пораненими захисниками, тому добре знає наскільки важко хлопцям та дівчатам у побуті.

Андрій Новосад, реабілітолог:

Цей засіб він пошитий з дермантину на тканині основі, щоб він не лущився і дуже довго використовувався. Тут просто стрічка, наліпка, тут так само зажим, завіси, все.

Для кожного пацієнта тримач індивідуальних розмірів.

Андрій Новосад, реабілітолог:

Є кукса - залишкова кінцівка. Ми беремо 3 заміри. Після цього я передаю заміри на виробництво цієї манжетки. Виготовляємо манжетку, оцей засіб - це окремо, тут не треба дуже розмірів, його головна задача - це фіксація виделки або ложки.

Щоб не навантажувати куксу пацієнта, тримач спеціально виготовляють із дерева.

Андрій Новосад, реабілітолог:

Він може їсти будь-яку страву 1-е, 2-е, м'ясо, якісь важкі страви, і в нього не буде проблем в тому, що коли він бере їжу, вона буде падати. Манжетка не прокручується, він спокійно набирає і харчується, тобто, дивіться, приблизно з яким тиском я тисну, і воно не падає, їжа набагато легше. Я тисну кілограма 2-3.

Щоб виготовити тримач необхідно всього 3 години. Для військових вони - безкоштовні.

Андрій Новосад, реабілітолог:

Головна задача, щоб пацієнт став незалежним максимально, незалежним наскільки це можливо.

Незалежним у побуті 9 місяців поспіль мріє стати Роман. Чоловік планує чим швидше встановити біонічні протези. На один із них уже зібрав необхідних 2 мільйони гривень.