Аграрний сектор - локомотив української економіки: на Одещині активно відновлюється зрошення [ Редагувати ]
Аграрний сектор - локомотив української економіки. Але для того, щоб він працював на повну потужність, потрібно реформувати вітчизняні системи меліорації. Так кажуть у Міністерстві аграрної політики та звітують, що цей процес нарешті стартував. Наразі зрошення активно відновлюється на Одещині, яка є одним з найпосушливих регіонів. Яка саме робота проводиться - дивіться далі.
Костянтин Мица вирощує рис на півдні Одещини. Такі ділянки називають рисовими чеками. Навесні їх затоплюють, потім - коли рис приживається - воду ненадовго спускають, і далі - аж до осені чеки знову заливають - постійно підтримуючі потрібний рівень води. Тож без зрошення отримати врожай рису просто неможливо.
Костянтин Мица, голова фермерського господарства:
Є прислів'я: вирощування рису - це як догляд за маленькою дитиною! Бо багато нюансів: треба вчасно злити першу воду, щоб він там не задихнувся, потім два-три рази від хвороб обробляти, і потім вже чекати, поки він дозріє. Коли рис дозріває приблизно на вісімдесят відсотків - ми починаємо збирати йог комбайнами - це відбувається у жовтні!
Цьогоріч фермер посіяв шістсот гектарів рису. Починаючи з травня, вода у чеки подається насосною станцією Кілійської зрошувальної системи. Воду вона отримає із Дунаю та перекачує на поля по спеціальних каналах: зараз цей процес здійснюють державні установи.
Сергій Павліченко, заступник начальника Кілійського міжрайонного управління водного господарства:
До початку поливного сезону усі насосні станції на всіх системах пройшли повне технічне обслуговування, всі насосні станції готові до зрошувального сезону. Зараз вода подається шостим, сьомим агрегатом в розподільчий колодязь і далі проходить у канал Р1 для затоплення рисових чеків!
Втім, на станції визнають: обладнання вже вкрай застаріле - усі агрегати тут ще з шістдесятих років минулого століття і свій ресурс вже виробили неодноразово. Потрібно замінювати насоси, електродвигуни - і так майже по всіх регіонах. Саме тому в Україні зараз відбувається масштабна реформа гідротехнічної меліорації.
Андрій Анастасов – кореспондент:
Один із ключових напрямків реформи - це створення організацій водокористувачів - скорочено ОВК. Це коли декілька фермерів, об'єднавшись, можуть взяти у довгострокову оренду меліоративні мережі, які раніше перебували у державній чи комунальній власності. І далі вже самостійно господарювати - ефективно використовуючи усі ці споруди та обладнання.
Так, наприклад, зробили у сусідній Суворовській громаді. Дев'ять фермерів об'єднались в ОВК "Вода життя" і вже незабаром візьмуть у господарювання зрошувальну систему, в томі числі - п'ять насосних станцій. Модернізувавши обладнання, аграрії збираються втричі зменшити собівартість води та збільшити площу зрошувальних земель.
Михайлина Капаруліна, голова правління організації водокористувачів "Вода життя":
Раніше це було шість і дев'ять десятих тисячі гектарів - зараз зрошується лише тисяча гектарів - але, я думаю, що в перспективі - впродовж двох-трьох років - ми збільшимо цю площу до п'яти тисяч гектарів це точно. І таким чином ми підтримаємо Україну - бо матимемо врожаї, незалежно від того - чи буде посуха, чи ні!
До процесу активно долучилася і місцева громада. Організації водокористувачів сільрада допомогла отримати грант від програми Сполучених Штатів USAID АГРО. Американці дадуть дві третини коштів, які потрібні ОВК для заміни насосів на енергоефективні. І це лише початок, впевнені фермери.
Микола Ратушненко, голова фермерського господарства:
Перша ціль - це якісна подача води, гарантована і якісна - тому що перебої з подачею у нас, ну, на жаль, відбувалися часто і це ламало всі наші поливні цикли і таке інше. І друга - це економія. Замінивши агрегат, ми економимо приблизно двадцять відсотків електроенергії, яка складає левову частку у вартості води.
На сьогодні в Україні створено вже п'ятнадцять організацій водокористувачів. І, як кажуть, у Державному агентстві меліорації та рибного господарства - заявки на реєстрацію продовжують надходити. Фермери розуміють - керуючі самостійно зрошувальними системами - вони можуть більш ефективно планувати і свою роботу.
Інна Стельмах, співробітниця Державного агентства меліорації та рибного господарства України:
Стратегічною метою цієї реформи є відновлення меліоративного комплексу, відновлення всіх меліоративних систем, їх модернізація, впровадження водо- і енергоощадливих технологій, підвищення їх ефективності, залучення інвестицій у розвиток держави. А в свою чергу - на рівні держави - це отримання гарних і стабільних врожаїв.
Крім можливості отримання різноманітних грантів - реформою передбачено, що організації водокористувачів зможуть отримати доступ і до державної підтримки. З бюджету надаватимуться дотації для відновлення насосних станцій.
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