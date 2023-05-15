Угорщина заблокувала виділення для України 500 млн євро [ Редагувати ]
Угорщина заблокувала виділення чергового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру. Про це повідомило італійське агентство ANSA з посиланням на джерело.
За його даними, Будапешт, ймовірно, вимагав, аби фонд у майбутньому відігравав "глобальну" роль, а не використовувався виключно для озброєння Києва.
Наразі Євросоюз виділив з Європейського фонду миру 5,6 млрд євро на оплату поставок зброї Україні.
3 травня Єврокомісія представила план мілітаризації промисловості ЄС з пріоритетним нарощуванням виробництва артилерійських, мінометних та ракетних боєприпасів, у тому числі для систем ППО.
Для цього лише з бюджету ЄС виділили 500 млн євро на додаток до затвердженого Радою ЄС 1 млрд євро.
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що в Угорщині є політична заплутаність еліт. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає другом ворога Альянсу - росію.
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