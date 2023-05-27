"150 тисяч харків'ян залишились без даху над головою": Терехов розповів про відбудову міста (відео) [ Редагувати ]
Через російську агресію та постійні обстріли Харкова дах над головою втратили або мають пошкоджене житло 150 тисяч харків'ян. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Дуже багато було руйнувань з початку війни, Харків був під постійними обстрілами. І дуже багато людей зараз без даху над головою. За нашими розрахунками 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою. Нам вдалося за минулий рік відбудувати 200 багатоповерхових будинків , які буди пошкоджені в то чи інший спосіб. Ми не зупиняємося, в роботі у нас 50 будинків.
Звісно є труднощі з фінансуванням, бо коштів на все не вистачає. Хочу нагадати, що у Харкові вже більше року безкоштовний проїзд у громадському транспорті - і в метрополітені, і в трамваї, і в тролейбусі, і в муніципальних автобусах. Коштів не вистачає, але все що можемо - все відбудовуємо.
Щодо державної програми "єВідновлення". Результат буде, коли люди отримають кошти. Поки що йде рутинна, але необхідна робота. Ми створили комісії, які працюють зараз у всіх дев'яти районах міста Харкова. За перший день, починаючи з 22 травня, до комісії звернулося 1800 містян. Зараз у нас перебуває 5400 заявок людей, які звернулися до наших комісій . Щодня надходять все нові заявки.
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