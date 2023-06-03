Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував план мирного врегулювання війни між Україною та росією. З такою ініціативою він виступив на конференції з безпеки у Сінгапурі.

Мирний план Індонезії включає:

припинення вогню;

відведення військ на 15 км від поточних позицій для створення демілітаризованої зони;

розміщення міжнародних миротворчих сил у демілітаризованій зоні;

організацію з боку ООН референдуму на "спірних територіях, щоб об'єктивно підтвердити волю більшості мешканців".

Субіанто не розкрив, що має на увазі під "спірними територіями". Він запевнив, що Індонезія готова брати участь у всіх цих процесах.

Міністр зазначив, що перелічені ним заходи "продемонстрували свою ефективність у ході історії". Як приклад він навів Корейський півострів.

Так, конфлікт у Кореї досі потребує постійного вирішення. Однак впродовж 50 років ми маємо хоч якийсь мир, що набагато краще, ніж масові руйнування та вбивства безневинних людей.

На індонезійський мирний план відповіли у МЗС України:

Між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів за яких умов Україна готова розглядати мирні плани.