Черкаська медакадемія випустила перших реабілітологів [ Редагувати ]
Професія, яка на часі. Війна спричинила справжній бум на реабілітологів. Фахівців, які ставитимуть на ноги наших захисників та захисниць. Тому таких фахівців треба вчити й готувати до роботи якнайшвидше - переконані в Черкаській медичній академії.
Там випустили вже перших реабілітологів цьогоріч. Зо два десятки фахівців одразу працевлаштувались у медичних закладах регіону. Ірина Васюра продовжить тему.
14-річний Олексій займається на спеціальних тренажерах. У хлопця з дитинства важка хвороба і, щоб нормально ходити, йому потрібні заняття з фахівцем.
Олексій Соляренко, пацієнт:
Результат уже є набагато кращий крок у мене став. Звичайно, наполегливим треба бути, терпіння мати, бо роками треба тренуватись, навіть десятиліттями.
За вправами Олексія уважно спостерігає Сергій. Він проходить практику в обласній дитячій лікарні як помічник реабілітолога. Фах обирав свідомо.
Сергій Пилипась, студент Черкаської медичної академії:
Закінчив військового фельдшера, пішов на фізичну реабілітацію, бо в майбутньому треба хлопцям допомога і не тільки хлопцям, а й людям, які перехворіли інсульти, інфаркти, якісь травми після ДТП.
Сергій - один із перших випускників Черкаської медичної академії за спеціальністю "Фізична терапія. Ерготерапія". Запровадили цей напрям у 2020 році.
Андрій Базілевський, викладач Черкаської медичної академії:
Вивчивши різні освітні програми, ми орієнтувались на запит нашої країни, нашого суспільства, і безпосередньо ввели такий новий предмет, який охоплює широку верству населення - це реабілітація осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, при цьому сюди входять не тільки військовослужбовці, а й цивільне населення різних вікових груп.
Нині у всіх лікувальних закладах на таких спеціалістів навантаження величезне. Весь день у них розписаний до хвилини.
Тетяна Ліва, головний дитячий реабілітолог Черкаської області:
Якщо заняття триває 30 хв, то це буде - 14 пацієнтів, якщо година, то - 7 пацієнті, а по факту пацієнтів більше.
Нині на Черкащині медична академія - єдиний навчальний заклад, який навчає реабілітологів, і жоден із фахівців без роботи не залишиться.
Ольга Федосєєва, проректор з практичної роботи Черкаської медичної академії:
Випускаються 19 здобувачів освіти саме з цього напрямку, і вони всі вже працевлаштовані, і запитів отримуємо все більше і більше. Запити отримуємо майже кожного дня, але, на жаль, область ми не можемо забезпечити в повному обсязі.
Цьогоріч медакадемія очікує на ще більшого попиту на нову спеціальність серед абітурієнтів.
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