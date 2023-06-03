Цьогоріч медакадемія очікує на ще більшого попиту на нову спеціальність серед абітурієнтів.

Професія, яка на часі. Війна спричинила справжній бум на реабілітологів. Фахівців, які ставитимуть на ноги наших захисників та захисниць. Тому таких фахівців треба вчити й готувати до роботи якнайшвидше - переконані в Черкаській медичній академії.

Там випустили вже перших реабілітологів цьогоріч. Зо два десятки фахівців одразу працевлаштувались у медичних закладах регіону. Ірина Васюра продовжить тему.

14-річний Олексій займається на спеціальних тренажерах. У хлопця з дитинства важка хвороба і, щоб нормально ходити, йому потрібні заняття з фахівцем.

Олексій Соляренко, пацієнт:

Результат уже є набагато кращий крок у мене став. Звичайно, наполегливим треба бути, терпіння мати, бо роками треба тренуватись, навіть десятиліттями.

За вправами Олексія уважно спостерігає Сергій. Він проходить практику в обласній дитячій лікарні як помічник реабілітолога. Фах обирав свідомо.

Сергій Пилипась, студент Черкаської медичної академії:

Закінчив військового фельдшера, пішов на фізичну реабілітацію, бо в майбутньому треба хлопцям допомога і не тільки хлопцям, а й людям, які перехворіли інсульти, інфаркти, якісь травми після ДТП.

Сергій - один із перших випускників Черкаської медичної академії за спеціальністю "Фізична терапія. Ерготерапія". Запровадили цей напрям у 2020 році.

Андрій Базілевський, викладач Черкаської медичної академії:

Вивчивши різні освітні програми, ми орієнтувались на запит нашої країни, нашого суспільства, і безпосередньо ввели такий новий предмет, який охоплює широку верству населення - це реабілітація осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, при цьому сюди входять не тільки військовослужбовці, а й цивільне населення різних вікових груп.

Нині у всіх лікувальних закладах на таких спеціалістів навантаження величезне. Весь день у них розписаний до хвилини.

Тетяна Ліва, головний дитячий реабілітолог Черкаської області:

Якщо заняття триває 30 хв, то це буде - 14 пацієнтів, якщо година, то - 7 пацієнті, а по факту пацієнтів більше.

Нині на Черкащині медична академія - єдиний навчальний заклад, який навчає реабілітологів, і жоден із фахівців без роботи не залишиться.

Ольга Федосєєва, проректор з практичної роботи Черкаської медичної академії:

Випускаються 19 здобувачів освіти саме з цього напрямку, і вони всі вже працевлаштовані, і запитів отримуємо все більше і більше. Запити отримуємо майже кожного дня, але, на жаль, область ми не можемо забезпечити в повному обсязі.

Цьогоріч медакадемія очікує на ще більшого попиту на нову спеціальність серед абітурієнтів.