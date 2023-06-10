Атака на Одесу: начальник ОВА розповів про стан потерпілих [ Редагувати ]
Протягом ночі на Одещині повітряна тривога лунала 4 рази. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Протягом ночі на Одещині повітряна тривога лунала 4 рази. В першу хвилю ворог атакував 8 ударними дронами, всі вони були знищені. Наступна хвиля - це були крилаті ракети, 2 ракети було знищено, одна потрапила в узбережжя, від її ударної хвилі були пошкоджені 39 будинків приватних у Білгород-Дністровському районі. Напревеликий жаль, 25 цивільних осіб зазнали пошкодження, у тому числі 3 дітей, також є 3 загиблих. Двоє дітей в середньому стані важкості, одна дитина перебуває у відділенні нейрохірургії", - зазначив Кіпер.
Він додав: "Також пошкоджено 20 авто, 290 квартир, вікна та двері будівель, які були поруч: школи, дитсадки. 11 осіб погодились на відселення, їм забезпечили місця, інші - відмовились. Що стосується вибуху, який пролунав у селі Чабанське, 9 будинків взагалі не можуть бути відновлені, щодо 30 будинків - наразі працюють усі служби для скорішого відновлення".
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