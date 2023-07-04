Телемедицину на Закарпатті розвивають уже більш як три роки.

На Закарпаті активно розвивають телемедицину. У регіоні, де багато гірських сіл, далеко не завжди вдається швидко доправити хворого до лікарні. Як усе це працює - розкаже Ірина Ковальчук.

Василина Стегура, фельдшерка:

Нажимаємо кнопочку "запис", для того, щоб передати у центр для консультації кардіолога. Формується карідограма, робиться ритм аналізу. Вибиває нам, що нам потрібно передати кардіограму у діагностичний центр - нажимаємо "Так". Є два види: стандартно і терміново. Нажимаємо стандартно, підтверджуємо кнопочкою "Так" і відображається нам передача. Обробка на даний момент ід. Тут є також заключення попереднє. Передача завершена! Вибиває зеленим світлом.

Кілька хвилин - і кардіограма в Центрі телеметрії!

Комп'ютер сам говрить: прийшла чергова карідограма! Нажимаєм на цю кнопку.

Василь Вереш, лікар-кардіолог:

От це гостра стадія інфаркта Міокарда. Це коли появляються у нас на кардіограмі - от такі петлі Пардю називається, підйоми цей відділ - СТ називається, і депресія. До трьох годин - чим скоріше хворий має бути в карідодиспансері.

Черговий центру робить фото кардіограми й надсилає фахівцю для підтвердження діагнозу.

Василь Вереш, лікар-кардіолог:

Роблять всі лікарства, обезболюють, тромболітики роблять і катетер і везуть дуже шивдко у кардіодиспансер. І там уже збирається бригада і чекають хворого.

Якщо діяти швидко і за протоколом, інфаркт Міокарда не розвивається - і за кілька днів пацієнт уже вдома! - кажуть лікарі. Цей - максимально наближений до ідеалу сценарій став узагалі можливим завдяки застосуванню методу телеметрії. Ось такий електрокардіограф із функцією дистанційної передачі результатів дослідження для обслуговування пацієнтів у віддалених селах - життєво необхідний.

Віктор Олійник, лікар екстреної медичної допомоги:

Електрокардіограма дає діагностичні можливості для того, щоб врятувати життя пацієнту і вчасно надати йому невідкладну допомогу поки ми транспортуємо пацієнта до закладу, лікар вже передає дані електрокардіограми вищим спеціалістам.

Аппарат українського виробництва, компактний, зручний у користуванні. Майже три сотні таких - уже використовують лікарі на Закарпатті. А посадовці мають намір обладнати приладами з функцією телеметрії кожну швидку в регіоні. Вже незабаром Закарпаття отримає ще понад пів сотні електрокардіографів з телеметричними модулями.

Артем Лісний, продакт-менджер компанії-виробника медичного обладнання:

Апарати портативні, з кольоровим дисплеєм, термопринетром, акумулятором призначені для того, щоб знімати електрокардіограму, мають вбудований модуль телметрії, щоб передавати через стільникову мережумедичні дані.

Підвищує якість надання меддопомоги, зменшує кількість невірних діагнозів та непотрібних госпіталізацій. Плюс - це пришвидшує надання меддопомоги.

Телемедицину на Закарпатті розвивають уже більш як три роки. За цей час обстежили понад 10 тисяч пацієнтів!

Артем Лісний, продакт-менджер компанії-виробника медичного обладнання:

Телеметрія працює у нас майже по всій Україні. Більше чотирьох тисяч апаратів працює. 52 телеметричні станції. Сумарно на рік передається близько півмільйона електрокардіограм. Під час війни це стало особливо актуально! Тому що доступ до медичних послуг зменшився.

Лікарі та виробники медичного обладнання переконані - телемедицина здатна забезпечити якісну діагностику й бійцям на передовій, і людям, що продовжують жити близько до лінії фронту чи на деокупованих територіях. А отже це допоможе медикам вберегти тисячі життів.