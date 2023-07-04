Україна точно отримає винищувачі F-16, однак це питання навряд чи не буде вирішено у короткостроковій перспективі. Терміни постачання Києву бойових літаків наразі невідомі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Україна буде з F-16. Це рішення уже в принципі прийнято. Коли і як - після якого наступу і контрнаступу... Ми ведем зараз наступальні дії, поняття контрнаступ стало не так коректно використовувати...

Ми повинні зрозуміти, що без процесів, які необхідно пройти, а це навчання пілотів, інженерів, підготовка інфраструктури, передача поки неможлива. На це потрібен час і звернення нашого вищого військово-політичного керівництва до наших партнерів, щоб цей час не затягувався там, де його можна прискорити.

Наші представники командування Повітряних сил, Міноборони та інших відомств займаються цим питанням, перебувають закордоном, вивчають бази і ведуть консультації з партнерами де, на яких підставах, хто буде навчати. У нас є авіаційна коаліція, яка в консультаціях з нами проводить планування, графіки, де на яких базах будуть навчатися. Чимало країн мають начальні бази, центри. Мова йде про хто, де, в якій кількості зможе прийняти наших пілотів для навчання.

Як відомо, багато країн вже переходять з F-16 на більш сучасні літаки, тому, можливо, є нюанси... Це питання наразі вивчається, думаю. що будуть скоро заяви від наших партнерів... Процес пішов, але навчання ще не почали. Такі маєм реалії, але очікуємо позитивних рішень.