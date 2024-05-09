Львівські хірурги успішно видалили уламок міни з мозку хлопчика, пораненого у Херсоні [ Редагувати ]
Нейрохірурги Першого медичного об'єднання Львова успішно вилучили уламок міни довжиною 8 міліметрів із головного мозку 9-річного хлопчика Михайлика Воловикова з Херсону. Це сталося після того, як він отримав важке поранення голови під час мінометного обстрілу міста.
Про це повідомили у Дитячій Лікарні Святого Миколая у Львові.
Михайлика поранили просто напередодні Нового року, 31 грудня. Під час атаки хлопчик з другом обідали в кафе і швидко втекли у службове приміщення, але уламки міни пролетіли через стіни.
Осколки потрапили прямо в голову Михайликові, його 11-річний друг загинув на місці.
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