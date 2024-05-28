Цьогоріч ціни на популярну зараз полуницю та черешню зросли, порівняно з минулим роком. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

"До 18 травня ціни на ягоди активно знижувались, після 18 - знову пішли вгору. Станом на сьогодні ціна на полуницю становить 160-165 грн в середньому. В аналогічну дату минулого року вона коштувала 145-150 грн. Зокрема, це повʼязано з певними логістичними проблемами. Сьогодні у нас є можливість зібрати непоганий врожай полуниці з відкритого ґрунту з теплих регіонів України, але є проблеми з логістикою", - сказав Пендзин.

За його словами, порівнюючи з минулим роком, ціни на фрукти виросли на 7%. Водночас овочі не змінилися у ціні, подекуди навіть подешевшали, зокрема, овочі минулого врожаю.

"Коли ми говоримо про збільшення тарифів на електроенергію, наразі ми маємо на увазі побутового споживача. Водночас бізнес платить і так ринкову ціну, тому ціни на овочі та фрукти через це не зміняться", - сказав експерт.