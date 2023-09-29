Волонтери Фонду Вадима Столара днями привезли першочергову продуктову допомогу в місто Миколаїв, про що повідомляється на офіційному сайті організації.

Допомогу надавали особам, які втратили членів сім’ї під час російської агресії, сім’ям, які залишилися без житла внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщеним особам та низці регіональних благодійних громадських організацій.

"Фонд Вадима Столара послідовно та методично надає підтримку українцям, які постраждали від війни, від початку широкомасштабного вторгнення росії. Важливим аспектом наших зусиль є організація гуманітарних місій у різні куточки України, - поділилися волонтери Фонду. - Наші гуманітарні місії вже побували у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, в Донецькій області. Також відвідали й кілька громад на заході країни, де розташовані місця тимчасового проживання переселенців".

Сам Вадим Столар, засновник Фонду, підтвердив готовність проводити постійні гуманітарні місії в різних регіонах України. Він подякував волонтерам, які допомагали у розподілі допомоги в Миколаєві, та запевнив усіх у незмінній підтримці як прифронтових громад, так і внутрішньо переміщених осіб по всій Україні.

"Я висловлюю щиру подяку відданим волонтерам, які привезли допомогу до Миколаєва та подбали про те, щоб її отримали люди, які цього найбільше потребують. Хочу підкреслити, що ми непохитні у своїй підтримці не лише жителів районів, наближених до місць бойових дій, а й вимушено переміщених осіб, і всіх, хто постраждав від війни по всій Україні", - підкреслив Вадим Столар.