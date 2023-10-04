Заробітки за межами країни і раніше розцінювалися нашими громадянами як можливість покращити фінансове становище, але в останні півтора роки через очевидні події потік людей, які виїхали за межі України, багаторазово збільшився. Очікувано зріс і попит на вакансії для тих, хто опинився у чужій країні.

Багато країн надали величезну підтримку біженцям та вимушеним мігрантам, у тому числі з працевлаштуванням, проте це питання все ще залишається одним із найгостріших. З якими труднощами стикаються українці, які хочуть працювати у країнах ЄС та інших країнах?

Пошук вакансій в інтернеті

Експерти рекомендують шукати вакансії, якщо є можливість ще до виїзду за кордон. Є кілька ресурсів, як layboard.com, на яких ви знайдете пропозиції роботодавців, якщо вас цікавить робота в Польщі вакансії, робота з іншими країнами ЄС, США або навіть Азії. Читайте відгуки про роботодавців, просіть надіслати копію договору, уточнюйте всі деталі.

Увага! Стережіться шахраїв. Найчастіше за оголошеннями, особливо на неперевірених сайтах, ховаються шахраї чи несумлінні рекламодавці, які або обдурять вас, запропонувавши мережевий маркетинг та псевдо-інвестиції, або змусять займатися чимось незаконним. За часів криз кількість таких пропозицій зростає.

Де шукати роботу з прибуття

У великих містах конкуренція на добрі вакансії може бути високою. Подумайте про пошук роботи в менших містах, там працевлаштуватися простіше. Подумайте, чи зможете ви працювати дистанційно, у тому числі, зберігши посаду у роботодавця в Україні.

Альтернативний варіант спробувати відкрити свою справу за кордоном, але з дотриманням місцевих законів. Це може бути дрібний бізнес з виробництва тортів та вареників вдома, мила та свічок, робота нянею, репетиторство, у тому числі дистанційне, а також інші варіанти у сфері послуг.

На жаль, за спонтанної міграції знайти роботу за спеціальністю в чужій країні практично неможливо, тому будьте готові працювати на «некваліфікованій» посаді.

Деякі країни допомагають у пошуку роботи, але в цьому випадку можуть змінитися умови соціальної підтримки та виплати допомоги.

Мовний та соціальний бар'єр

У деяких країнах для офіційного влаштування на роботу потрібно знати мову хоча б на мінімальному побутовому рівні. У низці держав відкрито спеціальні курси для українців, і при працевлаштуванні ходити на них потрібно обов'язково.

Заздалегідь подивіться, як складати резюме іноземною мовою. На жаль, здебільшого українці спілкуються лише з українцями, і це знижує ймовірність влаштуватися на роботу. Якщо є можливість, розширюйте соціальне коло спілкування, зокрема серед іноземців.

Ще одна складність – необхідність бути зі своїми дітьми, тому що не завжди їх можна влаштувати до школи або садка за кордоном. Одне з рішень – поєднатися з іншими сім'ями та сидіти з дітьми по черзі.