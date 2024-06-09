Попри погрози польських фермерів заблокувати пункт пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині", у неділю, 9 червня, кордон працює у штатному режимі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, поляки погрожували перекрити кордон аж до кінця вересня.

"Це була попередня інформація, яку ми мали, про те, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху для транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Шегині" - з польського боку це пункт пропуску "Медика". Але на щастя, ці дії не розпочалися, не тривають, фактично рух тут йде нормальний в обох напрямках, для всіх категорій транспорту.

Ален зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що дещо згодом цей напрямок польські фермери можуть заблокувати. Але вже більш зможемо повідомити про це, коли матимемо інформацію від польських колег...

Хоча сподіваємося, що таких дій на цьому напрямку не буде. Тим паче, що якщо вірити тим анонсованим діям, то вони мали тривати досить значний термін, аж до кінця вересня.

Раніше основна направленість блокування руху стосувалася саме для вантажних транспортних засобів", - розповів речник Держприкордонслужби.