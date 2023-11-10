Якщо перемогу здобувають в бою, то загартовують її в тилу. Саме тут формуються ресурси для підтримки боєздатності та духу наших військових.

Після повномасштабного вторгнення багато допомоги для ЗСУ надходить від приватного сектору. За даними Офісу з розвитку підприємництва 85% бізнесу в Україні у 2023 році допомагало армії та ТРО.

Долучився до цієї ініціативи і ряд автосервісів. Їх досвід став в нагоді, адже державні підприємства не завжди можуть впоратись з об'ємами ремонтних робіт численної техніки.

В чому особливість транспорту для військових?

Коліс на фронті багато не буває: потрібна як повноприводна "важка артилерія" для переміщення бойової техніки та боєприпасів, так і легкова для переїздів, евакуації мирного населення.

Для забезпечення мобільності великий внесок зробили волонтерські організації та рядові громадяни, які своїми силами переганяли автомобілі з Європи.

За даними Державної митної служби в минулому році для потреб ЗСУ та інших організацій, які допомагають фронту, було ввезено з-за кордону понад 60 тис. автомобілів. В основному це дизельні автомобілі б/в, які часто потребували капітального відновлення паливної системи, двигунів або турбін.

Одними з перших долучилася до справи мережа профільного ремонту ТурбоСТО, яка маючи філіали по всій Україні змогла оперативно надати допомогу з ремонтом як в прифронтових, так і в західних регіонах.

Окрім легкового автотранспорту існує регулярна потреба відновлення повнопривідних вантажних автомобілів армійського класу. Наразі активно використовується техніка радянської збірки - автомобілі КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ГАЗ, УАЗ.

На їх основі комплектуються БТР та БМП, які через навантаження та зовнішні пошкодження можуть виходити з ладу за декілька місяців. Через відсутність виробництва оригінальних деталей єдиний вихід - це спеціалізований ремонт.

Яке СТО може відновити фронтову техніку?

Зараз в нашій країні запроваджена трирівнева система ремонту та відновлення техніки для зони бойових дій.

Більшість стандартних ремонтів проводиться в сірій зоні при допомозі мобільних СТО.

Техніка закордонних партнерів переправляється на підприємства у Польщу, Чехію чи Словаччину.

Ремонти середньої складності здійснюються за лінією фронту на території України. Основні вузли - турбіни, паливні насоси, рульові рейки чи маховики - знімаються на місцях та передаються туди на ремонт.

Його здійснюють приватні автосервіси по всій Україні. Так у Івано-Франківській області в очікуванні призову чоловіки відновлюють та вдосконалюють авто для перевезення поранених.

У Харкові здійснюють ремонт транзитних реанімобілів з Бахмуту. Є сервіси на кшталт ТурбоСТО, що регулярно обслуговують конкретні військові частини або волонтерські бригади.

Завдяки своєму обладнанню на місцях вони можуть здійснювати ремонт різного рівня складності агрегатів будь-якої техніки. Так в рекордні строки були відремонтовані форсунки морського патрульного катеру.

Придбати новий комплект можна було лише за кордоном - щось в Європі, щось в Америці. На це знадобилось би більше місяця, а в рамках бойового завдання на ремонт відводилось декілька днів. Але майстрам вдалося самотужки відновити оригінальні комплектуючі. В результаті це дозволило зекономити до сотні тисяч гривень бюджетних коштів.

Також ТурбоСТО співпрацює з благодійними фондами. Так, наприклад, разом з БФ "Твій крок" вони займаються підготовкою авто для фронтових мобільних майстерень - на СТО ті проходять діагностику та ТО, а потім передаються на лінію фронту.

Цей автосервіс також активно підтримує такі соціальні ініціативи, як збір гуманітарної допомоги та працевлаштування колишніх військових, які були комісовані через поранення.

Сьогодні в ТурбоСТО їм допомагають опанувати нові професії та повноцінно працювати. Загартовані в бою, вони потрібні нам в тилу. Разом ми - сильніші, тому ремонтуватимемо більше та швидше!