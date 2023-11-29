Волонтери Фонду Вадима Столара здійснили гуманітарну місію до Тернополя, де перебуває багато вимушено переміщених осіб. Щоб підтримати постраждалих від війни українців, представники Фонду привезли продуктові набори, повідомляється на сайті благодійної організації.

"Через російську агресію сьогодні в Україні близько 5 млн вимушених переселенців. Війна лишила цих людей будинків, у багатьох забрала рідних та близьких. Ми намагаємось підтримати їх, і продовжуватимемо гуманітарні місії по всій Україні", – розповів засновник Фонду Вадим Столар.

Від початку масштабної агресії Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме в Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.

"Кожна наша місія планується на основі аналізу інформації про вимушено переміщених осіб і отриманих запитів у соцмережах, а також електронною поштою Фонду. Наші волонтери уважно вивчають цю інформацію, з її урахуванням планують наступні поїздки, обирають місця призначення, закуповують та фасують необхідні продукти", – зазначила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.