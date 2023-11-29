Переселенці в Тернополі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара [ Редагувати ]
Волонтери Фонду Вадима Столара здійснили гуманітарну місію до Тернополя, де перебуває багато вимушено переміщених осіб. Щоб підтримати постраждалих від війни українців, представники Фонду привезли продуктові набори, повідомляється на сайті благодійної організації.
"Через російську агресію сьогодні в Україні близько 5 млн вимушених переселенців. Війна лишила цих людей будинків, у багатьох забрала рідних та близьких. Ми намагаємось підтримати їх, і продовжуватимемо гуманітарні місії по всій Україні", – розповів засновник Фонду Вадим Столар.
Від початку масштабної агресії Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме в Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.
"Кожна наша місія планується на основі аналізу інформації про вимушено переміщених осіб і отриманих запитів у соцмережах, а також електронною поштою Фонду. Наші волонтери уважно вивчають цю інформацію, з її урахуванням планують наступні поїздки, обирають місця призначення, закуповують та фасують необхідні продукти", – зазначила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.
по темі
Для цього соцслужби вже облаштували стаціонарні приміщення і тимчасові намети. Як працюють пункти і чи є в них потреба? Репортаж Марини Михайловської.
Детальніше про результати саміту і всі домовленості розповів в інтерв'ю нашій кореспондентці Олені Логіновій міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine
У пʼятницю, 24 листопада, Канада оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України
США мають дані, що москва намагатиметься за холодів знову атакувати українські енергетичні обʼєкти. Тому Київ просить у США допомоги. Якої саме - розповів топчиновник, який відповідає за енергетику і за допомогу Україні у Державному департаменті США.