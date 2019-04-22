Tesla показала сверхбыстрое ускорение суперкара Roadster (видео) [ Редактировать ]
В компании Tesla Motors показали стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения. Соответствующее видео было опубликовано на странице компании в Twitter.
"С нуля до 60 миль в час быстрее, чем ты прочитаешь это сообщение", - сказано подписи к ролику.
Прототип Tesla Roadster второго поколения дебютировал осенью 2017 года. Автомобиль оснастили тремя электрическими моторами, позволяющими купе ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 сек., а его максимальная скорость превышает 400 км в час.
Zero to sixty faster than you can read this caption – https://t.co/ELg96rZfIq pic.twitter.com/4EFV9CvG8o— Tesla (@Tesla) 19 апреля 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что Илон Маск за две минуты потерял миллиард долларов, а Tesla поднимает цены на электромобили.
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