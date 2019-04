В компании Tesla Motors показали стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения. Соответствующее видео было опубликовано на странице компании в Twitter.

"С нуля до 60 миль в час быстрее, чем ты прочитаешь это сообщение", - сказано подписи к ролику.

Прототип Tesla Roadster второго поколения дебютировал осенью 2017 года. Автомобиль оснастили тремя электрическими моторами, позволяющими купе ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 сек., а его максимальная скорость превышает 400 км в час.

