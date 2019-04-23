Захід продовжує надсилати вітання Володимиру Зеленському з перемогою у президентських виборах. Прага та Варшава уже запросили його в гості, опублікував вітання й Держдеп США. Не сходить тема українських виборів і зі шпальт західних газет. Олена Абрамович продовжить.

Відкриті до співпраці заради реформ та боротьби з корупцією в Україні - такий основний меседж у вітальних повідомленнях від європейських лідерів. Підтвердили, що підтримуватимуть Україну й надалі, і в Держдепі США. А президент Чехії запросив Володимира Зеленського в гості.

"Своїм вибором ваші співгромадяни підтвердили, що не відмовились від амбіцій побудувати демократичну, вільну, процвітаючу і мирну Україну, яка все менше на націоналістичних гаслах буде дбати про дійсно прозоре управління і покращення життя кожної людини шляхом проведення структурних реформ", - говорить Мілош Земан, президент Чехії.

Турбують питання націоналізму та мови і угорського президента. Віктор Обран у вітальний заяві вказав, що сподівається на розвиток україно-угорських відносин. Нагадаю, Будапешт досі чекає вирішення спору з Києвом щодо освітнього закону. А в Берліні побачили у промовах новобраного президента України виклик російському очільнику.

"Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну", - говорить Міхаель Галер, депутат Європарламенту від Німеччини.

Якою може бути зустріч Зеленського з Путіним - уже обговорюють у західних ЗМІ. Петро Порошенко не проводив розмов віч-на-віч з російським президентом з жовтня 2016. І готовність Володимира Зеленського йти на прямі перемовини - це радше позитив, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"Я думаю, те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, наразі є абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього. Україна і Росія повинні вести прямі переговори, тому я вважаю, що його бажання поговорити з Путіним - це добре, а не погано", - говорить Курт Волкер, спецпредставник Державного департаменту США з питань України.

Тим часом видання Politico опублікувало свої висновки з Українських виборів. По-перше, пишуть, що мовне питання все менше розділяє українців. По-друге, розвінчані запущені Москвою міфи про фашизм та антисемітизм в Україні - вибори переміг єврей, і ніхто не робив з цього проблеми. А ще в країні стала неможливою перемога проросійських кандидатів.