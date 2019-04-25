У Китаї водійку скутера збив гусак. Момент ДТП зафільмували камери спостереження. Птах несподівано спікірував просто на жінку даху сусіднього будинку, де розташована пташина ферма.

Після приземлення гусак обтрусився та почалапав собі далі. А ось жінка потрапила до лікарні. Відбулася легкими забоями. Пернатого порушника спіймали, а його власникові виписали штраф.