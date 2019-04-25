Чеське видання перепросило за статтю про Володимира Зеленського. У вівторок на сайті видання Český rozhlas опублікували матеріал із заголовком "євреї на чолі українських фашистів". Тепер назву публікації змінили. Олена Абрамович розповість чому.

"Євреї на чолі українських фашистів". Такий гучний заголовок, мабуть, мав привабити пересічних читачів. Утім, його побачили і українські дипломати. Посольство України в Празі відреагувало миттєво: "це ганебно, і ми очікуємо вибачень"- затвітило відомство. І видання таки виправило назву статті. А шеф-редактор перепросив, надіславши посольству листа.

"Якщо таке формулювання заголовка когось образило, мені дуже шкода, прошу вибачення", - говорить Петр Шабат, шеф-редактор видання Český rozhlas.

Тепер у заголовку ім'я автора, щоб підкреслити суб'єктивність думки. І відсутнє слово "фашисти". Звучить він так: "Ян Фінгерланд: єврей на чолі України". Зміст матеріалу - коректний, вважає шеф-редактор, тому не змінювали. У статті йдеться, зокрема, і про поразку міфів щодо націоналістичних та фашистських настроїв українців. Про Володимира Зеленського відгукуються радше позитивно.

"Він жартує, що його юдаїзм посідає 20 місце в переліку аргументів проти нього. А ще дотепно зазначив, мовляв, зможе розмовляти з Путіним, дивлячись йому у вічі, бо такий же маленький, а Порошенко - великий".

Саме гумор найбільше приваблює українців у Зеленському, резюмує автор статті.

Тим часом старі жарти новообраного президента України досі з'являються в новинах про вітання від світових лідерів. Наприклад, від президента Туреччини, про якого очільник "Кварталу 95" жартував торік у травні.

В Адміністрації Реджепа Таїпа Ердогана повідомили - він уже привітав Зеленського телефоном. Деталі розмови не розголошують. З поздоровленнями зателефонував і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. І тут - уже без жартів - сказав, що чекає прогресу в розслідуванні справи МН17. Збитого влітку 2014 в небі над Донбасом літака, більшість пасажирів якого була з Нідерландів.