Без гарячої води залишилися жителі Рівного. Зупинилися всі котельні, що працюють на газі.

У теплопостачальній компанії звинувачують споживачів, які не розраховуються за послуги. Борг уже сягнув сотні мільйонів гривень. Ситуація погіршилася після того, як мешканці почали отримувати субсидії "живими" грошима. Коли відновлять постачання гарячої води - казати не береться ніхто.

Відключення після завершення опалювального сезону повторюються в місті не перший рік.

"Споживачі накопичили величезну заборгованість - це понад 200 мільйонів гривень. В березні вона ще доповнилася несплаченими субсидіями. Із монетизованих 25 мільйонів гривень субсидій, споживачі донесли до каси лише трохи більше 12 мільйонів. Тим часом, НАК "Нафтогаз" попри всі попередні заяви, виставив нам із 1 травня рахунки-контракти з цінами на газ, вищими на 15% - за таких умов подальше використання газу для централізованого підігріву води у місті створює загрозливу економічну ситуацію для нашого підприємства. Тому без погашення заборгованості ми не можемо надалі подавати гарячу воду", - заявила Світлана Сирота, речниця ТОВ "Рівнетеплоенерго".