Жителі Рівного залишилися без гарячої води [ Редактировать ]
Без гарячої води залишилися жителі Рівного. Зупинилися всі котельні, що працюють на газі.
У теплопостачальній компанії звинувачують споживачів, які не розраховуються за послуги. Борг уже сягнув сотні мільйонів гривень. Ситуація погіршилася після того, як мешканці почали отримувати субсидії "живими" грошима. Коли відновлять постачання гарячої води - казати не береться ніхто.
Відключення після завершення опалювального сезону повторюються в місті не перший рік.
"Споживачі накопичили величезну заборгованість - це понад 200 мільйонів гривень. В березні вона ще доповнилася несплаченими субсидіями. Із монетизованих 25 мільйонів гривень субсидій, споживачі донесли до каси лише трохи більше 12 мільйонів. Тим часом, НАК "Нафтогаз" попри всі попередні заяви, виставив нам із 1 травня рахунки-контракти з цінами на газ, вищими на 15% - за таких умов подальше використання газу для централізованого підігріву води у місті створює загрозливу економічну ситуацію для нашого підприємства. Тому без погашення заборгованості ми не можемо надалі подавати гарячу воду", - заявила Світлана Сирота, речниця ТОВ "Рівнетеплоенерго".
по теме
Штрафи, перевірки і відключення: яких сюрпризів чекати від комунальної реформи?
Набирають чинності зміни до Закону про житлово-комунальне господарство. А там - повний набір: пеня та реальна загроза відключень. Які права матимуть ті, хто вчасно сплачує рахунки? Та до чого готуватися боржникам?
Жителі Рівного залишилися без гарячої води через борги за послуги
Без гарячої води відсьогодні залишилися жителі Рівного. Зупинилися усі котельні, що працюють на газі
Олег Ляшко закликав знизити тарифи на газ для населення
Під час години запитань до уряду Олег Ляшко, закликав знизити тарифи для населення на газ щонайменше на 20%
Житель Рівненщини випробував гранатомет на власному подвір'ї
Випробувати гранатомет на власному подвір'ї - вирішив житель села Ставки, що на Рівненщині. Поцілив у сусідський город
На Рівненщині горів один із найбільших заповідників України
До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали й місцеві жителі