У Празі люди влаштували антиурядовий протест [ Редактировать ]
А в Празі люди вийшли на антиурядовий протест. Близько 20 тисяч мітингарів заповнили Староміську площу - виступають проти призначення нового міністра юстиції Марії Бенешової. За їхніми словами, вона намагатиметься захистити прем'єр-міністра Андрея Бабіша, якого звинувачують у шахрайстві з коштами ЄС. У 2008 році родина очільника уряду викупила старовинний маєток і вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Сума реконструкції - 350 мільйонів крон, із них 50 мільйонів - грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.
"Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра. Зараз найголовніше - відстояти свободу та чесність судів", - говорить Алена Влцкова, протестувальниця.
"Це вже другий протест за незалежне правосуддя. Поліція висунула звинувачення прем'єрові Бабісу 17 квітня, а наступного дня він змінив міністра юстиції на жінку, яка протягом двох років заявляла ніби обвинувачення - це просто політична інтрига. Таке кадрове рішення може вдарити по судовій системі та вирок у справі прем'єра", - говорить Матей Мінар, організатор протестів.
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