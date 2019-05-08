Збіднів чи хитрував? Газета New York Times опублікувала сенсаційне розслідування за яким, Дональд Трамп за 10 років втратив понад мільярд доларів.

Чому так сталося? І як цей факт пояснив сам президент? Дмитро Анопченко з'ясував фінансовий бік питання.

Дональд Трамп завжди хизується своїм багатством. Стверджуючи, що його статки близько десяти мільярдів доларів. Хоча журнал "Форбс" обережно пише лише про три мільярди. І ось зараз газета New York Times з'ясувала за десять років бізнес, що належить Дональду Трампу (казино, готелі і житлові будинки) зазнав рекордних збитків. Втрати перевищують мільярд доларів. І про відсутність прибутків Трамп заявляв щороку.

Ось газета і ставить собі питання: чи то президент не такий вже хороший бізнесмен, як він усім розповідає, чи то збитки він "малював" спеціально, щоб податки недоплачувати.

Бути в очах країни невдахою Дональд Трамп не захотів. І зізнався - справді, в межах закону, ухилявся від податкових виплат і написав - мовляв, "усі так робили".

"Завжди було бажання продемонструвати збитки з «податковою» метою. Майже всі забудовники це робили, і часто передомовлялися з банками. Спорт такий був. До того ж, дуже давня інформація вийшла назовні - і це фейкові новини, украй недбала робота".

Що в цій ситуації було краще - відбутися жартами, але поставити під сумнів свою компетентність, або просто зізнатися в ухилянні від податків тепер уже і незрозуміло. Конгрес такою відвертістю обурений. І ще наполегливіше почне шукати в діях Трампа-бізнесмена кримінал, якщо вже спецпрокурор Мюллер не знайшов його в діях Трампа-політика.