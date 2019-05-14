Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона "Об очистке власти". Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ на 14-16 мая.

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Отмечается, что во вторник, 14 мая, в 10:00 суд должен был продолжить рассмотрение дела, в котором народные депутаты просят признать отдельные положения закона "Об очистке власти" неконституционными.

"Рассмотрение дела отложено", - указано в повестке дня.

Ранее сообщалось, что Парубий подписал "языковой закон".