КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона "Об очистке власти". Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ на 14-16 мая.
Отмечается, что во вторник, 14 мая, в 10:00 суд должен был продолжить рассмотрение дела, в котором народные депутаты просят признать отдельные положения закона "Об очистке власти" неконституционными.
"Рассмотрение дела отложено", - указано в повестке дня.
Ранее сообщалось, что Парубий подписал "языковой закон".
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