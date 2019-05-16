Сергій Каплін закликав профспілки домогтися гідних умов праці для простих робітників [ Редактировать ]
Як відновити соціальну справедливість і домогтися гідних умов праці - профспілки сьогодні координували спільні дії. У Києві зібралися представники міжнародної організації праці.
Обговорювали проблеми, з якими стикаються працівники в усьому світі - це і тривалість робочого дня, оплата й умови праці.
До форуму долучилися також представники українських профспілок у Верховній Раді.
"Єдина платформа, локомотив, щит простої людини трудівника - це профспілка. Профспілка номер один сьогодні в Україні - Федерація профспілок України. І ми готові, я від імені Федерації звертаюсь до новообраного президента України до інавгурації, - відразу після неї, давайте сідати, говорити. У нас неймовірні запаси законопроектів, ініціатив, як конкретно збільшити зарплати, суттєво збільшити пенсію, зменшити тарифи", - наголосив Сергій Каплін, в.о.голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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