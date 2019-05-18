Современные диетологи развенчали уже немало мифов, связанных с тем, что мы едим. Супы не стали исключением.

Польза супов

Для начала стоит вспомнить, что в супах очень мало жареных составляющих: как правило, все ингредиенты варят. А значит, в супах меньше канцерогенов, чем в других блюдах. Если готовить супы на нежирной мясной основе, то у них, ко всему прочему, снижается калорийность, а это полезно не только худеющим, но и всем остальным, кто следит за своим здоровьем. Плюс к этому, супом легче наесться, а по стоимости он выходит дешевле вторых блюд.

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Также, как многим известно, некоторые супы очень полезны при различных заболеваниях - к примеру, куриный бульон, ведь он помогает восстановить водно-солевой баланс в организме. При проблемах с желудочно-кишечным трактом следует ввести в рацион супы-пюре – они очень легко усваиваются организмом и не дают нагрузку на желудок, так как легче перевариваются. И по сравнению со вторыми блюдами у супов имеется явные преимущества: ими проще насытиться, так как они занимают больше месте в желудке, содержат в себе больше витаминов и меньше калорий. К примеру, всем знакомый борщ имеет целый набор полезных овощей: капусту, свеклу, морковь, лук.

Вред супов:

Впрочем, суп может быть и вредным для человека. К примеру, жирные бульоны из темного мяса плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, поэтому они крайне противопоказаны людям, имеющим проблемы с сердцем.

Правильно приготовленный же, домашний суп может оказать только положительное влияние на здоровье. Существуют даже десятки специальных суповых диет, который реально помогают сбросить лишний вес и при этом не навредить здоровью.

Из всего вышесказанного следует, что вводить в свой каждодневный рацион супы не просто можно, но необходимо. Но тут следует помнить, что при варке супа нужно отдавать предпочтение нежирному мясу, птице или рыбе. Кстати, рыбный бульон усваивается в десятки раз легче мясного и содержит в разы больше витаминов и микроэлементов.

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