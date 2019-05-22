Шахраї з Києва заробили мільйони на фейковому працевлаштування [ Редактировать ]
У Києві викрили шахраїв, які ошукали людей майже на 5 мільйонів гривень. Крутії протягом трьох років начебто надавали послуги із працевлаштування за кордоном так виманили кошти щонайменше в чотирьох сотень людей. Отримавши завдатки, аферисти змінювали адресу офісу.
Правоохоронці провели сім обшуків, вилучили 18 з половиною тисяч доларів, дев'ять тисяч євро, понад 130 тисяч гривень. П'ятьох осіб затримано, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
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