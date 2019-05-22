В Киеве нашли окровавленный труп мужчины [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, около 12:30, в Днепре в одной из квартир на улице Метростроевской обнаружили труп мужчины. На место сразу же прибыл патруль полиции и следственно-оперативная группа, сообщает "Информатор".
Детали происшествия будут выяснять правоохранители.
По информации из собственных источников, мужчина лежал на полу в квартире. Он был в крови, на теле виднелись порезы и гематомы. В районе шеи была марлевая повязка. Было ли это убийство или самоубийство - узнают правоохранители. На месте работают следователь и судмедэксперты, детали выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину сбила электричка, а также труп женщины несколько недель простоял на помойке.
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