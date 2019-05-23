Пиво фараонів презентували ізраїльські дослідники. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи в стародавніх глечиках. У землі дріжджові гриби пролежали п'ять тисяч років.

Науковці кажуть - такий експеримент удався вперше. Цього разу застосували сучасну технологію. У майбутньому хочуть спробувати зварити напій за стародавніми рецептами