В Ізраїлі презентували пиво фараонів [ Редактировать ]
Пиво фараонів презентували ізраїльські дослідники. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи в стародавніх глечиках. У землі дріжджові гриби пролежали п'ять тисяч років.
Науковці кажуть - такий експеримент удався вперше. Цього разу застосували сучасну технологію. У майбутньому хочуть спробувати зварити напій за стародавніми рецептами
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