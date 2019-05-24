Під час повеней у польському селищі Вадовіце-Дольне селяни рятували найцінніше - мешканців притулку для тварин. Через зливи під водою опинилися десятки будинків і звіринець Петра Гайдека. У Фейсбуці він написав, що для порятунку чотирилапих потрібні човни. Місцеві жителі миттєво відгукнулись і спільними зусиллями витягли всіх мешканців прихистку - 55 псів та одного кота. Селяни скаржаться, мовляв, офіційні служби не квапляться їм допомагати.

"Рятувальники вже мали би бути тут. Вони знають, що в нас коїться. Ми викликали їх ще опівночі. Якби вони прибули відразу й засипали все піском, такої великої води тут не було б. А ще ми хотіли врятувати деревину, яку заготували для нового будинку. Але тепер вона вже теж під водою", - говорить Барбара Купіч, жителька селища Вадовіце-Дольне.