Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, что Владимир Зеленский назначил его на должность из-за того, что он из команды гаранта имеет самый большой опыт работы юристом. Также Богдан убеждает, что готов оставить кресло главы АП "хоть завтра". Об этом Богдан заявил в эфире одного из телеканалов.

"Видимо, большинство присутствующих политиков знают, что я довольно-таки хороший адвокат и у меня очень много клиентов. И я немало зарабатываю. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической работы, большой опыт юридической работы, большой опыт адвокатской работы. И так случилось, что в нашей команде нет другого, кто бы имел такой опыт", - пояснил он.

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Также глава Администрации главы государства добавил, что не стремился к руководящей должности на Банковой.

"Я бы туда очень не хотел. Там очень сложная обстановка, сложные люди. И уходя поздно вечером оттуда, очень болит голова. Я для себя делаю задачу - дать за какой-то период возможность привести туда, возможно, в Верховную Раду после ее роспуска, и даст Бог, в Кабинет министров передовых людей, молодых, перспективных. Возможно, без опыта - чему-то их научить. И дать им возможность работать. Работать на пользу Украины", - сказал Богдан.

Он подытожил, что готов уйти с должности главы АП хоть завтра, потому что это только в плюс.

Раньше сообщалось о том, что глава АП сделал громкое заявление. Глава АП озвучил позицию по переговорам с Россией.