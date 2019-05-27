До Конституційного суду надійшло подання від 62 народних депутатів, аби там відповіли, чи не суперечить основному закону указ президента про розпуск Верховної Ради. Така інформація з’явилася на сайті суду. Автори - народні депутати від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв попросили розглянути це подання протягом місяця.

"Він іще не може зрозуміти, що він не ролі грає, а вже президент великої європейської країни. І таке намагання знижчувати інститути влади, а Верховна Рада є найвищим законодавчим органом влади, мені видаються безвідповідальними. До речі, я про це говорив з ним і на консультаціях з приводу дострокових виборів. Не знищуйте інститути влади", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.